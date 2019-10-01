İSO Türkiye İmalat PMI Eylül'de 50'ye yükseldi

Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Eylül ayında 50 düzeyine yükseldi.

Ağustos ayında 48,0 olarak ölçülen PMI endeksi Eylül’de eşik değer olarak kabul edilen 50.0 düzeyine yükseldi. Manşet gösterge; yeni siparişler, fabrika çıkışları, istihdam, tedarikçilerin teslim süresi ve satın alma stokları gibi göstergelerden elde ediliyor; 50 değerinin üzerinde ölçülen tüm rakamlar sektörde genel anlamda iyileşmeye işaret ediyor.

İSO'dan yapılan açıklamada, "Böylece faaliyet koşullarında 17 aydır süren yavaşlama eğilimi sona erdi. Yeni siparişlerin yeniden büyüme bölgesine geçmesi, üretimin istikrar kazanmasını, istihdamın ise hafif çapta artmasını destekledi" denildi.

Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker da, Eylül PMI verisine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye PMI anketinin son verilerindeki en önemli pozitif bulgu, yeni siparişlerin büyüme bölgesine geçmesi oldu. Bu sayede üretim istikrar kazanırken istihdamda da artış gerçekleşti. Mevcut eğilimin devam etmesi halinde, veriler 2019’un son çeyreğinde büyümenin güçlenebileceğine ve zorlu bir dönemin ardından firmaların bazı olumlu haberler alabileceğine işaret ediyor."

Açıklamaya göre;

- Yeni siparişler eylülde son bir buçuk yıllık dönemde ilk kez büyüme gösterdi. Yeni ihracat siparişlerinde ise yavaşlama devam etti.

- Toplam yeni siparişlerdeki yükseliş, bazı firmaları üçüncü çeyreğin sonunda üretimi artırmaya teşvik etti. Diğer taraftan, anket katılımcıları zorlu ekonomik ortamın devam ettiğini belirtti. Böylece eylül ayında üretim yatay seyretti.

- Yeni siparişlerin yeniden büyümeye başlamasıyla birlikte istihdam son 14 ayda ilk kez artış kaydetti. Ancak yeni siparişlerde olduğu gibi istihdamdaki artış da çok sınırlı düzeyde gerçekleşti.

- Girdi maliyetleri enflasyonu dört ay boyunca azalarak eylülde son üç yılın en düşük düzeyinde kaydedildi. Türk lirasındaki zayıflık nedeniyle girdi maliyetleri artmaya devam ederken, son dönemde para biriminde sağlanan göreli istikrarın enflasyondaki yavaşlamayı desteklediği belirtildi.

- Eylül'de maliyetler üzerindeki baskının azalması, imalatçılara son sekiz ayda ilk kez satış fiyatlarını indirme olanağı sağladı.

- Yeni siparişler büyüme bölgesine geçerken, devam eden zorlu piyasa koşullarının etkisiyle, imalatçıların stok artırma konusundaki isteksizliği devam etti.

- Bunun sonucu olarak, satın alma faaliyetleri, girdi stokları ve nihai ürün stokları Eylül'de geriledi. (Grafik)