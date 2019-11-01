banner314

banner325

Son Dakika

İSO Türkiye İmalat PMI Ekim'de 49'a geriledi

İstanbul, 1 Kasım () -  Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) eşik değer olan Eylül'deki 50 düzeyinden, Ekim ayında 49 düzeyine geriledi. İSO'dan yapılan...

EKONOMİ 01.11.2019, 10:15
İSO Türkiye İmalat PMI Ekim'de 49'a geriledi

İstanbul, 1 Kasım () -  Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) eşik değer olan Eylül'deki 50 düzeyinden, Ekim ayında 49 düzeyine geriledi.
İSO'dan yapılan açıklamada, "İmalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), Ekim'de 49 düzeyinde gerçekleşerek, Türk imalat sektöründe hafif bir ivme kaybına işaret etti. Ekimdeki bazı zayıflık belirtilerine rağmen firmalar istihdam düzeyini artırmaya devam etti. Üst üste ikinci ay büyüyen istihdamda, böylece 2018 yılı başından bu yana ilk kez arka arkaya artış gerçekleşti" denildi.
IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, şu değerlendirmeyi yaptı:
"PMI verilerinde yakın zamanda görülen yükseliş eğilimi ekim ayında duraklarken, bu durum Türk imalat sektöründe zorlu piyasa koşullarının sürdüğüne işaret etti. Öte yandan, genel durum geçen yılın bu zamanlarından beri net bir şekilde iyileşme kaydetti ve firmaların istihdam artışını devam ettirecek düzeyde ekonomik görünüme güvendikleri gözlendi."
Manşet gösterge; yeni siparişler, fabrika çıkışları, istihdam, tedarikçilerin teslim süresi ve satın alma stokları gibi göstergelerden elde ediliyor. 50 değerinin üzerinde ölçülen tüm rakamlar sektörde genel anlamda iyileşmeye işaret ediyor.
Buna göre;
- Yeni siparişler Ekim ayında yavaşlama kaydederek Eylül’de gözlenen büyümeyi tersine çevirdi.
- Anket katılımcıları, hem iç piyasada hem de ihracat pazarlarında talep zayıflığı olduğunu belirtti.
- Firmalar, talep koşullarındaki zorluklara üretimi hafif azaltarak cevap verdi.
- Birikmiş işler gerilemeye devam etti ancak azalış son 20 ayın en düşük oranında gerçekleşti.
- Ekim’deki bazı zayıflık belirtilerine rağmen firmalar istihdam düzeyini artırmaya devam etti. İstihdam üst üste ikinci ay büyüme kaydetti ve böylece çalışan sayılarında 2018 başlarından beri ilk kez arka arkaya artış gerçekleşti.
Türk lirasındaki zayıflık ve elektrik fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak girdi maliyetlerinin artmayı sürdürdüğü vurgulanan açıklamada şöyle denildi:
"Buna rağmen girdi fiyatları enflasyonu yılın son çeyreğinin başında görece düşük düzeyde kaldı. Bu durum, firmalara, satışları teşvik etme çabalarının bir parçası olarak, üst üste ikinci ay nihai ürün fiyatlarını azaltma olanağı sağladı. Bununla birlikte, fiyatlardaki düşüş Eylül ayına kıyasla hız kesti ve oldukça ılımlı düzeyde kaydedildi. Ekim ayında satın alma faaliyetlerinde hafif bir yavaşlama gözlenirken hem girdi hem de nihai ürün
stoklarında azalma kaydedildi." (Grafik)

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 01 Kasım 2019
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Real Madrid 10 21
3. Granada 11 20
4. Atletico Madrid 11 20
5. Sevilla 11 20
6. Real Sociedad 11 19
7. Villarreal 11 17
8. Athletic Bilbao 11 16
9. Getafe 11 16
10. Osasuna 11 15
11. Levante 11 14
12. Valencia 11 14
13. Real Valladolid 11 14
14. Eibar 11 12
15. Deportivo Alaves 11 12
16. Real Betis 11 12
17. Mallorca 11 11
18. Celta de Vigo 11 9
19. Espanyol 11 8
20. Leganés 11 5