İSO Türkiye İmalat PMI Ekim'de 49'a geriledi

İstanbul, 1 Kasım () - Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) eşik değer olan Eylül'deki 50 düzeyinden, Ekim ayında 49 düzeyine geriledi.

İSO'dan yapılan açıklamada, "İmalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), Ekim'de 49 düzeyinde gerçekleşerek, Türk imalat sektöründe hafif bir ivme kaybına işaret etti. Ekimdeki bazı zayıflık belirtilerine rağmen firmalar istihdam düzeyini artırmaya devam etti. Üst üste ikinci ay büyüyen istihdamda, böylece 2018 yılı başından bu yana ilk kez arka arkaya artış gerçekleşti" denildi.

IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, şu değerlendirmeyi yaptı:

"PMI verilerinde yakın zamanda görülen yükseliş eğilimi ekim ayında duraklarken, bu durum Türk imalat sektöründe zorlu piyasa koşullarının sürdüğüne işaret etti. Öte yandan, genel durum geçen yılın bu zamanlarından beri net bir şekilde iyileşme kaydetti ve firmaların istihdam artışını devam ettirecek düzeyde ekonomik görünüme güvendikleri gözlendi."

Manşet gösterge; yeni siparişler, fabrika çıkışları, istihdam, tedarikçilerin teslim süresi ve satın alma stokları gibi göstergelerden elde ediliyor. 50 değerinin üzerinde ölçülen tüm rakamlar sektörde genel anlamda iyileşmeye işaret ediyor.

Buna göre;

- Yeni siparişler Ekim ayında yavaşlama kaydederek Eylül’de gözlenen büyümeyi tersine çevirdi.

- Anket katılımcıları, hem iç piyasada hem de ihracat pazarlarında talep zayıflığı olduğunu belirtti.

- Firmalar, talep koşullarındaki zorluklara üretimi hafif azaltarak cevap verdi.

- Birikmiş işler gerilemeye devam etti ancak azalış son 20 ayın en düşük oranında gerçekleşti.

- Ekim’deki bazı zayıflık belirtilerine rağmen firmalar istihdam düzeyini artırmaya devam etti. İstihdam üst üste ikinci ay büyüme kaydetti ve böylece çalışan sayılarında 2018 başlarından beri ilk kez arka arkaya artış gerçekleşti.

Türk lirasındaki zayıflık ve elektrik fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak girdi maliyetlerinin artmayı sürdürdüğü vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

"Buna rağmen girdi fiyatları enflasyonu yılın son çeyreğinin başında görece düşük düzeyde kaldı. Bu durum, firmalara, satışları teşvik etme çabalarının bir parçası olarak, üst üste ikinci ay nihai ürün fiyatlarını azaltma olanağı sağladı. Bununla birlikte, fiyatlardaki düşüş Eylül ayına kıyasla hız kesti ve oldukça ılımlı düzeyde kaydedildi. Ekim ayında satın alma faaliyetlerinde hafif bir yavaşlama gözlenirken hem girdi hem de nihai ürün

stoklarında azalma kaydedildi." (Grafik)