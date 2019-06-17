İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Mayıs'ta 51.9’a geriledi

İstanbul, 17 Haziran () - Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen öncü gösterge olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi Mayıs ayında 51.9’a geriledi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak açıklanan verilere göre, Nisan ayında 52.2 olan İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Mayıs ayında 51.9 düzeyine indi.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen öncü gösterge olan İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi’nin Mayıs dönemi sonuçları açıklandı.

Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker şu değerlendirmeyi yaptı:

“Son dönemde Türk imalatçıları ihracat pazarlarına daha fazla odaklanmaya çalışıyor. Ancak global ekonomik koşullar zayıf kalmaya devam ederken bu gelişmeler Türkiye’nin kilit ihracat pazarlarındaki büyümeyi de sınırlıyor. Öte yandan Türk lirasının diğer para birimleri karşısındaki rekabetçi avantajı, küresel ekonomideki yavaşlamanın olumsuz etkilerini bir ölçüde telafi edebilecektir.”

İSO'dan yapılan açıklamada, ihracat iklimindeki iyileşme yavaşlayarak devam ederken, bu gelişmede Türkiye’nin imalat sektörü ihracatının yüzde 5.0’ini yaptığı ABD’deki büyümenin hız kesmesi etkili olduğu belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Türk imalat sektörünün en büyük ihracat pazarı Almanya’da da üretim son üç ayın en ılımlı düşüşünü kaydederken, İngiltere, Fransa ve İspanya’da talep ılımlı iyileşti, Suudi Arabistan ve BAE gibi Orta Doğu ekonomilerindeki güçlü büyüme de sürdü.

“Küresel ekonomik koşulların göreli olarak zayıf kaldığı Mayıs’ta, Türk imalatçılarının da temel ihracat pazarlarının çoğunda büyüme yavaşladı veya yatay seyretti. Bunun sonucunda ihracat koşullarındaki iyileşme ivme kaybetti.

“Mayıs ayındaki yavaşlama görünümünün arkasındaki temel faktörlerden biri, Türkiye’nin imalat sektörü ihracatının yüzde 5.0’ini yaptığı Amerika Birleşik Devletleri’nde büyümenin hız kesmesi oldu. ABD’deki ekonomik aktivite Mayıs ayında hafif yükseldi ve bu artış son üç yılın en düşük düzeyinde oldu.

“Hem imalat hem de hizmet sektörlerinde daha düşük oranlı büyüme kaydedildi. Bu yılın başından itibaren birçok Avrupa ekonomisinde de büyüme yavaşlama sergilemişti. Mayıs ayında da büyüme ılımlı düzeyde gerçekleşti.

“Türk imalat sektörü ürünlerinin en büyük ihracat pazarı olan Almanya’da da özel sektör üretimi son üç ayın en yüksek oranında arttı. Bununla birlikte imalat sektörü daralma eğilimini sürdürdü. İngiltere, Fransa ve İspanya’da talep ılımlı iyileşme kaydetti. İtalya’daki ekonomik aktivite önceki aya göre yatay seyretti.

“Polonya ve Mısır gibi Türk imalat sektörü ürünleri için önemli diğer ihracat pazarlarında da üretim düşüş gösterdi. Mısır’da ekonomik aktivitenin gerilemesine karşılık Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi diğer Orta Doğu ekonomilerinde güçlü büyüme görünümü devam etti. Çin’de talep koşullarındaki iyileşme, Mayıs'ta son üç ayın en düşük oranında gerçekleşti. Diğer önemli Asya ekonomilerinden Hindistan ve Japonya’da büyüme hızı düşük kaldı ve nisan ayına kıyasla çok az değişiklik gösterdi.” (Grafik)