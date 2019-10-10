İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Eylül'de 50.3'e geriledi

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen öncü gösterge olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi, Ağustos'taki 51.1 düzeyinden, Eylül ayında 50.3’e geriledi.

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi’nin Eylül 2019 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

İSO'dan yapılan açıklamada, "Endeks ihracat ikliminde ılımlı iyileşmenin devam ettiğini gösterirken, 77 aydır süren genişleme trendinin ise en düşük hızında kaydedildi" denildi.

Buna göre, Türk imalat ürünlerinin en büyük iki ihracat pazarı olan Almanya ve Birleşik Krallık’ta üretim düşüş gösterdi, diğer Avrupa pazarlarında ise özellikle imalat sanayi sektöründe olmak üzere, büyüme görünümü zayıf seyretti. ABD'de ekonomik aktivite hafif ivmelendi. Orta Doğu ekonomilerinin performansı karmaşık bir görünüm sergilerken, BRIC ülkelerinden Brezilya, Çin ve Rusya'da ekonomik aktivite arttı.

Açıklamada, "Eylül ayında diğer Avrupa pazarlarında da özellikle imalat sanayi sektöründe olmak üzere, büyüme görünümü zayıf seyretti. Nitekim Euro Bölgesi’nde imalat sektörü üretimi 2012 yılının sonlarından beri gözlenen en yüksek oranda daraldı" denildi ve eklendi:

"Türk imalat sektörü ihracatının yüzde 5’ini oluşturan, dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD’de ekonomik aktivite Eylül ayında hafif ivmelendi. Buna rağmen, büyüme hızı zayıflığını korudu. Orta Doğu ekonomilerinin performansı üçüncü çeyrek sonunda karmaşık bir görünüm sergiledi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde ekonomik aktivite belirgin bir hızda artmayı sürdürdü. Buna karşılık, Mısır, Katar ve Lübnan’da üretimin Eylül ayında yavaşladığı görüldü. Brezilya, Çin ve Rusya’da ekonomik aktivite artış gösterdi. Hindistan ekonomisinde ise zayıflık işaretleri dikkat çekti. Bu ülkede üretim son bir buçuk yılı biraz aşan bir dönemde ilk kez geriledi."