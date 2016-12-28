İSO : KGF’nin devreye girmesiyle reel sektöre yeni kredi kaynağı oluşacak

İstanbul, 28 Aralık () - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, KOBİ’lerin finansman bulmakta zorlandığına dikkat çekerek, "Türk Eximbank kredilerindeki bankalar üzerinden alınan teminat mektuplarının Kredi Garanti Fonu üzerinden verilmesi çalışması bir an önce hayata geçirilmeli" dedi.

Bahçıvan, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin, "Kredi Garanti Fonu’nun Vizyon ve Projelerinin Sanayicimizin Finansmana Erişimi Açısından Önemi" ana gündemi ile düzenlenen bu yılın son aylık olağan toplantısının açış konuşmasını yaptı. Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü İsmet Gergerli'nin konuk olarak katıldığı toplantıda İSO'nun 2017 yılı bütçesinin kabul edildi.

Bahçıvan konuşmasında, sanayi kuruluşlarının daha çok yatırım, istihdam, ihracat ve katma değeri yüksek ürünler için finansmana erişim kolaylığına ihtiyacı olduğuna, Kredi Garanti Fonu’nun da (KGF) başta KOBİ’ler olmak üzere reel kesimin ve sanayicilerin finansmana ulaşmasında çok önemli bir aktör olduğuna dikkat çekti.

Merkez Bankası’nın son Banka Kredileri Eğilim Anketi’nin kredinin anahtarının teminat olduğunu ve özellikle KOBİ’lerin finansman bulmakta daha fazla zorlandığını ortaya koyduğunu vurgulayan Bahçıvan, “Bu noktada özellikle ihracatçımızın kullanmış olduğu Türk Eximbank kredilerindeki bankalar üzerinden alınan teminat mektuplarının artık KGF üzerinden verilmesine yönelik çalışmanın bir an önce hayata geçirilmesini önemli buluyoruz. Verilen kefalet ve teminat tutarları hem bankalar hem de firmalar için önemli bir finansal yük oluşturuyor. KGF’nin devreye girmesiyle hem finans kesiminin hem de firmalarımızın kefalet yükü hafifleyecek, reel sektörümüz için yeni kredi kaynaklarının oluşmasına da imkan sağlanmış olacak” diye konuştu.

"KGF, kaldıraç etkisi oluşturacak bir mekanizma olmalı"

Türkiye’de 20 yılı aşan bir geçmişi olan KGF’nin son zamanlarda yapılan reformlarla etkinliğinin giderek artmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Bahçıvan, "KGF’yi sorun oluştuktan sonra çözüm üreten bir mekanizma değil, potansiyeli olan firmaları güçlendirecek, yeni fırsatlar yaratacak bir kaldıraç etkisi oluşturacak mekanizma olarak görmek gerekiyor" dedi ve ekledi:

"Böyle bir anlayışa ulaşmak reel sektör ve ihracatçılara yönelik finansmanda en büyük devrimlerden biri olacaktır. Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında KGF kefaletlerinde Hazine’nin rolünün artırılması, kefalet tutarlarının yükseltilmesi ve KOBİ dışındaki firmaların da sisteme dahil edilmesi önemli adımlardır. Ekonomi Koordinasyon Kurulu tarafından açıklanan son KGF desteğinin, ekonomimiz açısından bir kaldıraç etkisi yaratacağına inanıyoruz."

KGF’nin kredi garantisi verilecek projelerde sürdürülebilirlik, yapılabilirlik, istihdamı artırma gibi temel özellikler aradığının da altını çizen Bahçıvan, "KGF bakış açısının, bunun yanı sıra, özellikle kalkınma ihtiyaçlarımız doğrultusunda stratejik öneme sahip projelere, sektörler ve bölgeler çerçevesinde odaklanıp önem vermesi ve bu ağırlıkta bir dağılım yapması vizyoner bir yaklaşım olacaktır" dedi.

İSO’da "Kredi Danışma Hattı" kurulacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin başlattığı "Nefes Kredisi" kampanyasına İSO olarak destek verdiklerini de hatırlatan Bahçıvan, "Odamız üyesi KOBİ’lerimizin kullanımı için toplam 75 milyon liralık kredi hacmi oluşturarak bu kampanyaya katıldık" dedi ve yölme devam etti:

"Kampanya kapsamında bankalar yoluyla KOBİ’lere yüzde 9,90 faizle 1 yıl vadeli olarak kredi kullandırma imkanı veriliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın finansal inovasyon olarak nitelendirdiği, 80 bin şirketin faydalanacağı 'Nefes Kredisi' kampanyasında en önemli paydaşlarımızın başında, kredi teminatının yüzde 85’ini karşılayan KGF gelmektedir.Bugünden sonra daha güçlü bir stratejik ortak olarak gördüğümüz KGF’yle aramızdaki iletişimin daha da kuvvetlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda odamız bünyesinde bir Kredi Danışma Hattı kuracağız."

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