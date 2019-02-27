İSO: Kamu reel sektörü past-performansına göre değerlendirmeli

İstanbul, 27 Şubat () - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sonuç odaklı bir bürokrasiyi sağlamak için performansa dayalı bir kamu yönetimi anlayışının hakim kılınmasının elzem olduğuna dikkat çekerek, "Reel sektörün de kamuda talep ettiğimiz gibi past-performansa göre değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. İyi bir sicile sahip olmak, şirketlere somut avantajlar sağlayabilmelidir" dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin şubat ayı olağan toplantısı, "Yeni Hükümet Sistemi’nin Ekonomimiz ve İş Dünyası İçin Önemi ve Etkileri" ana gündemi ile gerçekleştirildi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuk olarak katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçıvan, açılış konuşmasında öncelikle sonuç odaklı bir bürokrasiyi sağlamak için; performansa dayalı bir kamu yönetimi anlayışının hakim kılınmasının elzem olduğuna inandıklarını söyledi ve ekledi:

"Hakkaniyet duygusu, her türlü bürokratik imtiyazların kaldırılmasını gerektirmektedir. Öte yandan sanayicinin performansının da kamuda talep ettiğimiz gibi aynı anlayışla past-performansa göre değerlendirilebilmesi gerektiğine inanıyoruz. Sanayicinin, bağımsız şirketler tarafından denetlendikleri bir reyting sistemine tabi olması gerektiğini düşünüyoruz. İyi bir sicile sahip olmak, şirketlere somut avantajlar sağlayabilmelidir."

Ar-Ge’ye sağlanan teşvik ve destekleri takdirle karşıladıklarını belirten Bahçıvan, "Ancak bu teşviklerin denetlenmesi ve etkinliğinin ölçülmesi gerekli. Kamunun sağladığı Ar-Ge teşviklerinin ne derece patent ve faydalı model gibi çıktılara ve ticarileşebilen yeniliklere dönüştüğü takip edilmeli. Ar-Ge, tüm üretim ve hizmet süreçlerinde teknoloji içeriğinin yükseltilmesi, en fazla odaklanmamız gereken konular olmalıdır. Şimdi ihtiyacımız olan; hız kaybetmeden Türkiye’nin doğru hedeflerle belirlenmiş sanayi projelerini gündeme alması ve nokta atışlarla küresel rekabet gücünü geliştirmesidir. Büyük bir hızla, daha istikrarlı ve güçlü bir ekonomi ortamının oluşturulmasına ihtiyacımız var. Ekonomimiz, sanayimiz ve toplumsal refahımız adına kaybedecek vaktimiz yok. Küresel piyasalarda Türkiye algısını güçlendirmenin, yatırımlar için daha da cazip bir ülke olmanın tam zamanı" dedi.

Yıllarca sanayiden kopuk bir biçimde ele alınan tarımın insanlığın geleceği açısından artan önemine de dikkat çeken Bahçıvan, "Maalesef yıllarca bu yanlışın içinde olduk. Şimdi bunu düzeltmenin tam zamanı. Entelektüel akıl, bilim ve teknolojiyi tarım ile buluşturmalıyız. Öte yandan tarımda asıl sorun, üretim tarafında aranmalıdır. Çünkü gerçek fırsatlar bu taraftadır. Bu konuda üreticimizi ve tüketicimizi memnun edecek reformist adımları devletimiz ivedilikle atmalıdır. İSO olarak biz de önümüzdeki günlerde tarım ve tarımsal sanayi konusunda ciddi adımlar atacağız" diye konuştu. (Fotoğraflı)