İSO İstanbul İmalat PMI Nisan’da 46.8’e yükseldi

İstanbul, 2 Mayıs () - Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi - İSO PMI) Mart ayındaki 46.6 düzeyinden, Nisan ayında 46.8’e yükseldi.

IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI anketi hakkında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Türk imalat sektöründeki talep eksikliği Nisan ayında da belirgin şekilde hissedilirken, Türk lirasındaki değer kaybı enflasyonist baskıların yeniden artmasına yol açtı. İşgücü piyasası ise nispeten olumlu bir görünüm sergiledi. İstihdam genel olarak yatay seyrederken, yılın ilerleyen bölümünde faaliyet koşullarında iyileşme bekleyen firmaların geleceğe odaklandıklarına ve yeni ürünler üzerinde çalıştıklarına ilişkin işaretler söz konusuydu.”

İSO'dan yapılan açıklamada, "Nisan ayında Türk imalatçıları açısından zorlu piyasa koşullarının sürdüğüne işaret etti. Yeni siparişlerde yavaşlamanın devam etmesi, üretim ve satın alma faaliyetlerinde ivme kaybına yol açtı. İstihdamın genel olarak istikrarlı seyretmesi anketin pozitif gelişmelerinden biri oldu" denildi.

"Yeni siparişlerdeki yetersizliğin yansıması olarak üretim düşüş kaydetti. Nisan ayında zorlu talep koşullarının devam etmesi hem toplam yeni işlerde hem de yeni ihracat siparişlerinde yavaşlamaya yol açtı. Ancak yeni ihracat siparişlerdeki yavaşlama toplam yeni siparişlerdekine kıyasla çok daha ılımlı gerçekleşti. Üretimdeki yavaşlama devam ederken imalatçıların istihdam düzeyi genel olarak aynı düzeyde tuttu” denilen açıklamada şu konuların altı çizildi;

“Anket verileri girdi maliyetlerinde geçen yılın Ekim ayından beri en sert artışın yaşandığına işaret ederken firmalar bu durumu liranın dolar karşısındaki zayıflığına bağladı. Bunun yansıması olarak nihai ürün fiyatları enflasyonu son altı ayın en yüksek hızında gerçekleşti.

“Yeni siparişlerdeki yavaşlığın yansıması olarak firmalar stok azaltmaya Nisan ayında da devam ettiklerini belirttiler. Hem üretim öncesi hem de üretim sonrası stoklar önceki aya göre daha yüksek oranda azalma kaydetti.

“Girdi talebinin azlığına rağmen ödemelere ilişkin yaşanan zorlukların etkisiyle tedarikçilerin teslimat süreleri uzamaya devam etti.” (Grafik)