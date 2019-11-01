İSO İstanbul İmalat PMI Ekim’de 53.6’ya yükseldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) İstanbul İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ekim ayında 53.6 düzeyine yükseldi. Endeks, Eylül ayında 51.9 düzeyinde çıkarak Temmuz 2018’den sonra ilk kez iyileşme gerçekleşmişti.

İSO'dan yapılan açıklamada, "Yılın son çeyreğinin başında İstanbul imalat sektörü firmalarında büyüme ivmesinin arttığı gözlendi. Yeni siparişlerdeki güçlü artış sonucu hem üretimde daha hızlı bir büyüme yaşandı hem de anket döneminin en yüksek oranlı istihdam artışlarından biri gerçekleşti. Girdi maliyeti enflasyonu yavaşlamaya devam ederken satış fiyatları üst üste ikinci ay düşüş gösterdi" denildi.

IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI anketine ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yeni siparişlerdeki belirgin artışın firmaları üretimi hızlandırmaya teşvik etmesi sonucu İstanbul imalat sektörü güçlü bir büyüme ivmesi yakalamış görünüyor. Ekim ayı PMI anketinin en olumlu gelişmesi, istihdam artışının 2011 sonundan bu yana en güçlü hızda ve İstanbul’a özgü verilerin toplanmaya başlandığı Ocak 2006’dan beri en yüksek oranlardan birinde gerçekleşmesiydi."

Açıklamada, İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin, "imalat sanayinin kaydettiği performansı göstermek amacıyla tasarlanmış tek rakamlı, bileşik performans göstergesi" olduğuna işaret edilerek "Manşet gösterge; yeni siparişler, fabrika çıkışları, istihdam, tedarikçilerin teslim süresi ve satın alma stokları gibi göstergelerden elde ediliyor. 50.0 değerinin üzerinde ölçülen tüm rakamlar sektörde genel

anlamda iyileşmeye işaret ediyor" denildi ve şu saptamalara şer verildi:

- PMI endeksi Ekim’de üst üste ikinci ay eşik değer 50.0’nin üzerinde gerçekleşti ve sektörün faaliyet koşullarının daha da iyileştiğine işaret etti.

- Eylül’de 51.9 olarak ölçülen endeks Ekim’de 53.6’ya yükselirken sektördeki iyileşme Şubat 2018’den beri

gözlenen en yüksek hızda gerçekleşti.

- Müşteri talebinin güçlenmesine bağlı olarak yeni siparişler Ekim’de üst üste üçüncü ay artış kaydetti.

- Ayrıca yeni işlerdeki belirgin büyüme son 20 ayın yüksek hızında gerçekleşti.

- Yeni ihracat siparişleri de büyüme gösterdi ancak artış hızı toplam yeni siparişlerdekine göre daha düşük seviyede ölçüldü.

Yeni siparişlerdeki artışın, imalatçıları istihdam düzeyini artırmaya teşvik ettiğinin altı çizilen açıklamada, "İstihdam artışı, Aralık 2011’den beri en yüksek hızda olmanın yanı sıra anketin başladığı Ocak 2006’dan beri kaydedilen en yüksek oranlardan birinde gerçekleşti" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Artan kapasite, üretimde de güçlü bir artışı destekledi ve üretim son 4 ayda üçüncü kez büyüme kaydetti.

"Birikmiş işler azalmaya devam etti, ancak düşüş son 26 ayın en ılımlı seviyesinde gerçekleşti.

"Üretim gereksinimlerindeki artışla birlikte imalatçıların satın alma faaliyetleri güçlü bir hızda ve üst üste ikinci ay artış gösterdi. Girdi alımları genel olarak yatay seyretti ve böylece 20 aylık düşüş trendini sona erdirdi.

"Girdi maliyetleri enflasyonu üst üste beşinci ay gerileyerek Ocak 2015’ten beri en düşük oranda gerçekleşti ve seri ortalamasının daha da altına düştü.

"Maliyet baskılarının görece azalması, firmaların satışlarını desteklemek için nihai ürün fiyatlarında indirim yapmalarına olanak sağladı ve böylece fiyatlar üst üste ikinci ay düşüş kaydetti.

"Ancak bu düşüş oldukça ılımlı düzeyde kaydedildi." (Grafik)