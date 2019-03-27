Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi...
"Büyük Trabzonlular Buluşması" İstanbul'da gerçekleşti
Trabzonlular buluşması AKP seçim buluşmasına...
Yangın çıkan dairedeki kediyi itfaiye kurtardı
Yangın çıkan dairedeki kediyi itfaiye...
Malatya'da 3.8 ve 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Malatya'da korkutan iki deprem

İSO: "Emlak Sanayi" modeliyle sanayi arsası temin edilebilir

İstanbul, 27 Mart () - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayicinin enerjisini ve sermayesini katma değerli üretim, teknolojik dönüşüm gibi alanlar yerine arsa sorunu, fabrika inşaatı gibi konulara harcadığına...

İSO: "Emlak Sanayi" modeliyle sanayi arsası temin edilebilir

İstanbul, 27 Mart () - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayicinin enerjisini ve sermayesini katma değerli üretim, teknolojik dönüşüm gibi alanlar yerine arsa sorunu, fabrika inşaatı gibi konulara harcadığına dikkat çekerek, "Emlak Sanayi modeliyle kiralama yoluyla uygun arazilerin, projelerine göre özel sektöre tahsis edilerek, uzun vadeli sanayi arsası ve fabrika binası teminine olanak sağlanabilir" dedi. 
İSO Meclisi’nin Mart ayı olağan toplantısı, “Sanayinin Sürdürülebilir Büyümesinde İnşaat Sektörünün Rolü ve Gelecek Vizyonu” ana gündemi ile gerçekleştirildi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıya, Emlak Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürü Deniz Aksu konuk olarak katılarak gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.
Sermayenin giderek kıtlaştığı, etkin kaynak kullanımının hayati önem taşıdığı bir dönemde olduklarını vurgulayan Bahçıvan, "Bu dönemde sanayici enerjisini ve sermayesini katma değerli üretim, teknolojik dönüşüm, dijitalleşme gibi alanlara harcamak zorundayken; arsa sorunu, fabrika inşaatı gibi konular maalesef ki gündemimizde hala en ön sıralarda yer alıyor" dedi ve ekledi:
"Bu noktada, İSO olarak daha önce gündeme getirdiğimiz ‘Emlak Sanayi’ modeliyle, kiralama yoluyla uygun arazilerin, projelerine göre özel sektöre tahsis edilerek, uzun vadeli sanayi arsası ve fabrika binası teminine olanak sağlanabilir.
"Bu modelin en büyük faydası, o arazinin 49 veya daha uzun yıllar boyunca fabrikaya ve üretime hizmet vermesinin garanti altına alınmasıdır.
"Böylece söz konusu arazi, rant değerinin yükselmesinden ötürü tapu sahibinin sanayi dışı farklı projeler gerçekleştirebileceği bir alan olmaktan çıkar.
"Böylece sanayici sermayesini arsaya ve binaya bağlamamış olur. İşte bu imkanla sanayici asıl işi olan ‘aş ve iş üretmeye’ daha fazla odaklanabilir."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328