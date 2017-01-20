İSO Başkanı Bahçıvan’dan çağrı: Dünyaya Türkiye’yi anlatırken, sadece doğru bilgiye itibar edilmeli

İstanbul, 20 Ocak () - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, 32 ülke diplomat ve başkonsoloslarıyla bir araya gelerek “Diplomasi dünyasından beklentimiz, ülkemizin gerçeklerini dünya kamuoyuna anlatırken sadece sağlıklı ve doğru bilgiye itibar edilmesidir” dedi.

İSO’dan yapılan açıklamaya göre, Bançıvan İstanbul Konsoloslar Birliği ile “Yeni Yıl Buluşması”nda bir araya geldi. İstanbul Valisi Vasip Şahin, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Kenan İpek ve 32 ülke diplomat ve başkonsoloslarının katıldığı toplantıda Bahçıvan, Türkiye ekonomisi, AB ile ilişkiler ve küresel barışı tehdit eden unsurlar gibi konularda değerlendirmelerde bulundu.

İSO olarak, İstanbul’da bulunan yabancı temsilciliklerle iş birliği içinde çalışmaya büyük önem verdiklerini belirten Erdal Bahçıvan, "Bütün bu gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin en önemli ortak amacı, ülkemizi tüm dünyaya en doğru şekilde tanıtmaktır. Siz değerli diplomatlar, ülkemiz koşullarını yakından izleyip değerlendirebilen bir konumdasınız. Diplomasi dünyasından beklentimiz, ülkemizin gerçeklerini dünya kamuoyuna anlatırken sadece sağlıklı ve doğru bilgiye itibar edilmesidir. İstanbul Sanayi Odası olarak, sağlıklı bilgi almak noktasında bütün paydaşlarımız için doğru bir adres olduğumuzun altını özellikle çizmek istiyorum” dedi.

"Korku çağı, tüketimi, ticareti, toplumsal ilişkileri, iletişimi, üretimi olumsuz etkiliyor”

Terörün ekonomiyi ve hayatı doğrudan etkileyen, küresel bir nitelik kazandığını vurgulayan Erdal Bahçıvan, “Terör korkusunun bir “korku çağına” neden olduğu tartışılıyor. Dünyanın birçok yerinde insanlar başkalarından daha çok şüpheleniyor ve korkuyor. Sözü edilen korku çağı, tüketimi, ticareti, toplumsal ilişkileri, iletişimi ve üretimi olumsuz etkiliyor. Geleceğe yönelik bir kaygı ve güvensizlik duygusu da bu olumsuz gelişmeye eşlik ediyor” diye konuştu.

Erdal Bahçıvan, “Küreselleşen terörün bütün olumsuz etkilerine karşı ancak ve ancak uluslararası iş birliklerini güçlendirerek mücadele edilebileceğine yürekten inanıyorum. Bu mücadelede sadece devletlere rol düşmüyor. Bütün aktörlerin, kendi faaliyet alanlarında uluslararası temaslarını artırarak bu kritik sürece katkı sağlaması gerekiyor. İşte bugünkü birlikteliğimizin, böyle bir iş birliği ve dayanışmayı destekleyeceğini burada özellikle vurgulamak istiyorum” dedi.

“Türkiye, AB üyeliğine aday olup vize muafiyeti olmayan tek ülkedir”

Erdal Bahçıvan, İSO olarak Gümrük Birliğinin genişleterek, güncelleştirilmesi konusunu en çok gündeme getiren kuruluş olduklarını belirterek şunları söyledi: “Sorunlar karşısında yılgınlık sergilemek yerine diyalog ve müzakere yolları karşılıklı olarak zorlanmalı. Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliğinin genişletilerek, güncelleştirilmesi sürecinin başlaması buna en güzel örnektir. İSO olarak, bu konuyu en çok gündeme getiren kuruluşlardan birisiyiz. Sürecin devamını da aynı yakın ilgiyle takip edeceğiz. Gümrük Birliği müzakerelerinde karşılıklı çaba ve güvenle nasıl olumlu bir noktaya gelindiyse; aynı ilerlemenin vize serbestliği konusunda da yaşanmasını bekliyoruz. Türkiye’nin Geri Kabul Anlaşmasını kabul etmesine rağmen, bu noktada AB tarafında ciddi bir sıkıntı yaşandığı aşikar. Türkiye, AB üyeliğine aday olup vize muafiyeti olmayan tek ülkedir. Vize serbestliği konusunda devam eden müzakerelerin en kısa zamanda ülkemiz vatandaşlarının AB ülkelerinde serbest dolaşım hakkının kabul edilmesiyle sonuçlanmasını umut ediyoruz.”

"Trump, önceki yönetimden çok farklı bir çizgiye ve anlayışa sahip"

Donald Trump’ın ABD’nin 45’nci başkanı seçilmesine de değinen Bahçıvan, “Trump, uluslararası iş birlikleri ve özellikle de uluslararası ticaret anlaşmaları konusunda kendinden önceki yönetimden çok farklı bir çizgiye ve anlayışa sahip. ABD’nin dünyadaki ekonomik ve siyasi ağırlığını göz önünde bulunduracak olursak, bu yönetim değişiminin birçok ülkeyi etkileyeceği açıktır” dedi.

Dünyanın birçok ülkesinde popülist söylem ve ekonomik planda korumacılığın ön plana çıktığını, alınan bu tedbirlerin dünya ticaretinin canlanması ümidini azalttığını belirten Erdal Bahçıvan, iş birliği, diyalog, samimiyet, karşılıklı güvenin bütün dünya ülkeleri için büyük önem taşıdığını ve Türkiye’nin bu anlayışı bugüne kadar sürdürdüğünü, bundan sonra da sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi.

"Dünyadan nitelikli işgücü çekmek doğrultusunda tedbirler alınıyor”

Bahçıvan, “Ülkemiz yatırım ortamının iyileşmesine yönelik olarak son zamanlarda yeni önemli adımlar atıyor: Türkiye Varlık Fonu, şirket kurma maliyetlerinin azaltılması, hileli iflasların önlenmesi ilk akla gelenlerdir. Öte yandan, geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren düzenlemeyle küresel yatırımcılara vatandaşlık verilmesinin yolu açılırken; başta Turkuaz kart olmak üzere dünyadan nitelikli işgücü çekmek doğrultusunda da tedbirler alınmıştır" diye konuştu.