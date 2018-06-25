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İSO / Bahçıvan: Yeni dönemde ekonomi ana gündem olmalı

İstanbul, 25 Haziran () - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, seçimler sonrası dönemde "istikrarın her açıdan korunmasına" önem verilerek "ekonominin ana gündem maddesi olmasını" beklediklerini vurguladı. Bahçıvan,...

İSO / Bahçıvan: Yeni dönemde ekonomi ana gündem olmalı

İstanbul, 25 Haziran () - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, seçimler sonrası dönemde "istikrarın her açıdan korunmasına" önem verilerek "ekonominin ana gündem maddesi olmasını" beklediklerini vurguladı.
Bahçıvan, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Yeni yönetim modeli Cumhurbaşkanlığı Sisteminin ilk seçimine halkımızın yüksek katılım sağlaması dünyaya örnek olacak bir davranıştır. Halkımız sorunlarına ve beklentilerine yönelik çözümü her zaman olduğu gibi seçimlerde ve sandıkta görüyor. Demokrasi adına bu önemli ve kıymetli bir toplumsal özelliğimizdir. Oluşan neticelerin hayırlı olmasını diliyoruz. Yeni dönemde istikrarın her açıdan korunmasına önem verilerek ekonominin ana gündem maddesi olmasını bekliyoruz." (Fotoğraflı)

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