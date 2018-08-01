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İSO/ Bahçıvan: “BOTAŞ, sanayiciye büyük bir şok yaşattı”

İstanbul, 1 Ağustos () – İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin  (BOTAŞ) elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaz fiyatına 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli...

İSO/ Bahçıvan: “BOTAŞ, sanayiciye büyük bir şok yaşattı”

İstanbul, 1 Ağustos () – İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin  (BOTAŞ) elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaz fiyatına 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yaptığı yüzde 49.5’lik zammı büyük bir şok olarak değerlendirdi.
Bahçıvan yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:
“BOTAŞ’ın elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaz fiyatına 1 Ağustos 2018’den geçerli olmak üzere yüzde 49.5 gibi çok ağır bir zam yapmasını, üretim hayatımız ve sanayimiz açısından alınmış çok talihsiz bir karar olarak görüyoruz.
Sanayicimiz, enerjiye yapılan bu yüksek zam karşısında elektrik çarpmış gibi adeta büyük bir şok yaşamaktadır.
“Gelecek hedefleri çok büyük olan Türkiye’nin bu hedeflerine ulaşmasının yolu üretim ekonomisini güçlendirmekten, üretim hayatımızı öngörülebilir kılmaktan geçmektedir. Öngörülebilir bir üretim hayatına en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde BOTAŞ’ın paydaşlarına haber vermeden, ön bir duyuru yapmadan, adeta keyfiyeti çağrıştıran, çağdaş yönetişim anlayışıyla bağdaşmayan bir yaklaşımla aldığı bu baskın zam kararı ekonomik gerçeklerimizle bağdaşmadığı kadar, akıl ve vicdanla da uyuşmamaktadır.
“BOTAŞ’ın her açıdan rasyonel olmayan bu kararını ivedilikle gözden geçirmesini, sanayimiz ve sanayicimiz adına talep ediyoruz.” (Fotoğraflı)

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