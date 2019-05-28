İSO: 500 Büyük satışları 2018'de yüzde 34.5 yükseldi

İstanbul, 28 Mayıs () - İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2018" raporu verilerine göre, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşunun üretimden net satışları 2018'de yüzde 34.5 artışla 878 milyar liraya yükseldi.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, net satışlardaki artışta, "fiyat artışlarının yanı sıra döviz kurlarındaki yükselmenin ihracat gelirlerini artırması" belirleyici oldu.

İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması verilerine göre, 2018 yılının zirvesinde 79 milyar liralık üretimden satışları ile yine TÜPRAŞ yer aldı. Listede Ford Otomotiv 31 milyar liralık üretimden satışlarıyla ikinciliğini, Toyota Otomotiv de 23,6 milyar lira üretimden satışlarıyla üçüncülüğünü korudu.

İSO 500'ün finansman giderlerinin faaliyet karı içindeki payı yüzde 49.8'den, 2018'de yüzde 88.9'a yükseldi ve bu veriler, sanayi firmalarının 2018 karının oldukça büyük bölümünü finansman giderlerine ayırdığını ortaya koydu.

İSO 500'de borç/özkaynak dağılımında borçların payı yüzde 67 ile, bugüne kadar belirlenen en yüksek düzeye yükseldi.

İSO-500'de 2018 yılında kar eden kuruluş sayısı 422'den 381'e düştü; zarar edenlerin sayısı 78'den 119'a yükseldi.