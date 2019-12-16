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İŞKUR - Kayıtlı işsizler Kasım’da yüzde 0.3 azaldı

Türkiye’de, kayıtlı işsizler aylık yüzde 0.3 azalarak, Ekim ayındaki 4 milyon 39 bin 555 kişiden, Kasım’da 4 milyon 26 bin 593 kişiye geriledi. Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) Kasım ayı verilerine göre, işsizlerin yüzde 50.4’ü ...

EKONOMİ 16.12.2019, 10:47
İŞKUR - Kayıtlı işsizler Kasım’da yüzde 0.3 azaldı
Türkiye’de, kayıtlı işsizler aylık yüzde 0.3 azalarak, Ekim ayındaki 4 milyon 39 bin 555 kişiden, Kasım’da 4 milyon 26 bin 593 kişiye geriledi.
Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) Kasım ayı verilerine göre, işsizlerin yüzde 50.4’ü  kadınlardan, yüzde 49.6’sı erkeklerden oluşurken, işsizlerin yüzde 38.9’unu 15-24 yaş aralığındaki kişiler oluşturdu.
İŞKUR verilerine göre;
- Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.7 artışla, yüzde 31.9’u kadın (36 bin 96 kişi), yüzde 68.1’i erkek (76 bin 939 kişi) olmak üzere toplam 113 bin 35 kişi işe yerleştirildi.
- Ocak- Ekim döneminde yüzde 67.2’si erkek, yüzde 32.8’i kadın 1 milyon 384 bin 685 kişi işe yerleştirildi.
- Ocak-Ekim döneminde en fazla işe yerleştirme sırasıyla, "satış danışmanı, güvenlik görevlisi ve turizm-otelcilik elemanı" mesleklerinde oldu.
- İŞKUR’un işverenlerden aldığı iş sayısı Kasım ayında, yıllık yüzde 0.2 artışla 164 bin 986 olurken, Ocak – Ekim döneminde açık iş sayısı yıllık yüzde 11.2 düşüşle 1 milyon 976 bin 382 oldu.
- Kasım ayında işverenlerden alınan iş sayısı aylık yüzde 11.4 azalırken, alınan açık işlerin yüzde 98.7’si özel sektörden geldi.
Kasım ayında düzenlenen aktif işgücü piyasası programlarından 46 bin 543 kişi yararlandı. Aktif işgücü hizmetleri kapsamında;
- işbaşı eğitim programı kapsamında 10 bin 236 programa 31 bin 778 kişi,
- mesleki eğitim kursu kapsamında 628 programa 13 bin 185 kişi,
- girişimcilik eğitim programı kapsamında 99 programa 1,580 kişi katıldı.
Ocak-Ekim döneminde "işbaşı eğitim programı, girişimcilik eğitim programı ve mesleki eğitim kursu" kapsamında 117 bin 39 program düzenlendi ve bu programlara 530 bin 392 kişi katıldı.
Aktif işgücü programlarından yararlanan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 arttı.

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