İşkur Genel Müdürvekili: Kayıt dışılığın 1 puan azaltılması 1.9 milyar kaynak demek

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - TÜRKİYE İş Kurumu Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Özkan, "Bugün itibariyle baktığımızda kayıt dışılığın 1 puan azaltılması ülke açısından 1.9 milyar lira kaynak demek" dedi.

Mehmet Ali Özkan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca başlatılan 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı kapsamında Karabük’e geldi. Karabük Öğretmenevi’nde düzenlenen basın toplantısına Özkan’ın yanı sıra Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanı İsmail Ertüzün, Çalışma Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Halit Çağdaş, İş Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı Ergün Can, Çalışma ve İş Kurumu Karabük İl Müdürü Coşkun Güven ve yöneticiler katıldı.

Özkan, çalışma hayatının ilgili taraflarıyla bir arada olacaklarını ve amaçlarının da çalışma hayatında olan taraflardan gelecek hususların bakanlığa ve kurumlara iletilmesi olduğunu söyledi. Özkan, şöyle dedi:

"Bu hafta itibariyle 12 ilde bakanlığımızın üst düzey yöneticileri şu an görev başındalar. Çünkü bu, ülke çapında bir seferberlik. Bugün itibariyle baktığımızda Türkiye'de bir iki günlük çalışma sonrasında 35 ilde ziyaretler gerçekleştirilmiş olacak. İnşallah en kısa zamanda da 81 ilimizi adım adım gezerek çalışma, istihdam ve sosyal güvenlik hayatına ilişkin bütün sorunları, sıkıntıları, güzellikleri alarak Ankara'ya döneceğiz ve daha iyi hizmet vermek açısından da gerek bizler Ankara'da gerekli çalışmaları yapacağız."

İstihdama katkı sağlamak için kayıt dışılığın önlenmesi üzerinde duracaklarına dikkat çeken Özkan, şöyle devam etti:

"Bugün itibariyle baktığımızda kayıt dışılığın 1 puan azaltılması ülke açısından 1.9 milyar lira kaynak demek. Bunun için herkesin nezdinde milli seferberlik kapsamında kayıt dışılıkla mücadele için tüm tarafları iş birliğine davet etmek istiyoruz. Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız tarafından yapılmış olan, yapılmakta olan ve bundan sonra yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgiler sunacağız. Gerekli teşvikler ve yapılacak diğer düzenlemelerle ilgili olarak da ön bilgi verip, bundan sonraki çalışma hayatı içerisine gerek işçilerimize gerek işverenlerimize yönelik bakanlık olarak ne tür kolaylık sağladığımızı ifade edeceğiz."



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