İŞKUR Genel Müdürü: 2019 yılında 1 milyon 450 bin kişi işe yerleşti

GAZİANTEP İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve çok sayıda işveren ile iş arayanı buluşturan 7'nci Gaziantep İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı 'GAİF 2019' törenle açıldı. Fuar öncesi konuşan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, kurumun 2019 yılında 1 milyon 450 bin kişiyi işe yerleştirmede aracılık yaptığını söyledi.Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen fuara; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, İşkur İl Müdürü Sıraç Ekin, Turizm Konaklama ve Yemek Hizmetleri Çalışanları (Tur-İş) Sendikası Genel Başkanı Mezine Sırakaya ile firma yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.Tören öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Türkiye'nin istihdam açısından Avrupa Birliği'nden önde olduğunu belirterek, "2007-2018 yılları arasındaki bir periyoda baktığımızda Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi'nin ortaya koyduğu verilere baktığımızda AB'deki 28 ülkenin işgücü piyasasına dahil olan işgücü 10 milyon 186 bin kişidir. Türkiye'nin ise 9 milyon 460 bindir. Yani bu şu anlama geliyor; Türkiye tek başına AB'deki 28 ülke kadar yeni işgücüne iş ortamları, fırsatları ve istihdam ortamı oluşturmak durumundadır. Yine bu yıllara baktığımız zaman AB, ancak ve ancak 10 milyon 269 insanı işe yerleştirmiş, Türkiye tek başına 7 milyon 984 bin insanın istihdamını gerçekleştirmiştir" dedi.GENÇ NÜFUSTAKİ İŞSİZLİK ORANIGenç nüfusun işsizlik rakamlarının Türkiye'nin önemli gündem maddesi olduğunu ifade eden Uzunkaya, "Yine zaman zaman kamuoyunda, basında genç işsizlik, kadın istihdamı, üniversite mezunlarının istihdamı gibi rakamların konuşulduğu da bir hakikattir. Elbette bu meseleler Türkiye'nin önemli gündem maddesidir ama sadece Türkiye'nin gündem maddesi değil Avrupa'nın da gündem maddesidir. Genç istihdamına baktığımız zaman Avrupa'da 4,5 milyonunu üzerinde yine 2007-2018 yılları arasında iş gücüne katılımda azalma 3,5 milyonun üzerinde genç istihdamında azalma olmasına rağmen, Türkiye 934 bin gencin işgücü piyasasına 622 binin ise istihdamını gerçekleştiren bir ülke konumundadır. Yine kadın istihdamına baktığımız zaman, kadın iş gücümüze 4 milyon 561 bin kişi dahil olmuş 3 milyon 661 bin kişinin istihdamını gerçekleştiren bir Türkiye'den bahsediyoruz. Yine üniversiteliler açısından rakamlara baktığımız zaman, bu süreçte 4 milyon 506 bin 500 üniversiteli işgücü piyasasına dahil olmuş ve 3 milyon 850 bin kişiyi istihdam eden bir Türkiye'den bahsediyoruz" diye konuştu.İSTİHDAM RAKAMI ARTTICafer Uzunkaya 3 yıl önce başlayan istihdam seferberliği ile Türkiye'nin önemli başarılara imza attığını belirterek şöyle devam etti:"Son 3 yıl Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye'de istihdam seferberliği ilan ettik. Tabi zaman zaman kamuoyunda 'istihdam seferberliği ilan ediliyor ama bir hayli işsiz var. Bu da neyin nesi?' gibi istihdam seferberliğinin anlamsızlığını ortaya koyan rakamlarla yüzleşmekten çevreler var. Buna rağmen Türkiye bu istihdam seferberliğinde sadece Türkiye'de rakamlarla uğraşanlarla değil, tüm dünya istihdam kurumlarının ve dünyanın dikkatini çeken başarılara imza atan bir ülkedir. Bunun ne anlama geldiğini ifade için şu rakamı da sizlerle paylaşmak isterim; daha 2000'li yılların başında 1 yılda sadece 24 bin 482 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR yani Türkiye'nin istihdam kurumu, bu seferberliğin başladığı 2017 yılında tarihinde ilk defa 1 milyonun üzerine çıkarak 1 milyon 57 bin 249 kişiyi işe yerleştirdi. 2018 yılında istihdam seferberliğinde bu rakam 1 milyon 240 bin 308'e çıkmıştır. "Yarın da devam edecek olan fuarda, konuşmaların ardından istihdama katkı sağlayan kurum ve firmalara ödül verildi.