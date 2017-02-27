İSİG: OHAL ile geçen yedi ayda 1,180 işçi yaşamını yitirdi

İstanbul, 27 Şubat () – İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), olağanüstü hal (OHAL) ilanından sonra iş kazalarında büyük artış meydana geldiğini ve 7 ayda, 1,180 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. İSİG raporunda, yedi aylık OHAL dönemindeki ölümlerin bir yıl önce aynı döneme ait ölümlere göre yüzde 14 arttığına dikkat çekildi.

İSİG OHAL’in 7. Ayında iş kazaları raporunu açıkladı. Kalp krizi ile yaşamını yitiren Eğitim-Sen İstanbul 8 No’lu Şube eski başkanı öğretmen Mustafa Turgut ve SES Malatya eski şube başkanı sağlık emekçisi Bülent Uçar’ın anısına ithaf edilen raporda OHAL ilanı sonrası emekçilerin iş güvencelerini koruyan yasaların fiilen ortadan kaldırıldığı belirtildi.

Binlerce emekçinin KHK marifetiyle işsiz kaldığı işsizlik tehdidi ile en temel haklarını arayamaz duruma getirildiği vurgulanan raporda, emekçiler üzerinde zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası kesintisi ve kiralık işçilik düzenlemesi ile çalışma standartları ve sosyal hakların geriletildiği kaydedildi.

OHAL’in sermayeye önemli düzeyde teşvikler sağladığına değinilen raporda, OHAL sonrası iş kazalarında büyük artış meydana geldiğine işaret edildi.

Rapora göre, OHAL’le geçen yedi ayda, bir evvelki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında iş kazalarında yüzde 14’lük bir artış görüldü. Raporda 16 Nisan Referandumu’na da değinilerek, “İş cinayetlerini daha da artıracak, tamamen patronların lehine olacak bir sistemi OHAL-KHK sürecinin süreklileşmesini oylayacağız. 16 Nisan Referandumu’nda ‘İş cinayetlerine hayır’” denildi.

İş kazaları istetistikleri

"OHAL’le geçen 7 ayda iş cinayetlerinin aylara göre dağılımına bakarsak;

- Temmuz ayının son on gününde en az 63 işçi, - Ağustos ayında en az 206 işçi, - Eylül ayında en az 150 işçi, - Ekim ayında en az 169 işçi, - Kasım ayında en az 196 işçi, - Aralık ayında en az 141 işçi, - Ocak ayında en az 161 işçi, - Şubat ayının ilk yirmi gününde ise en az 94 işçi yaşamını yitirdi... Önceki aylara göre yüzde 9 artış var "OHAL ile birlikte 2016 yılında evvelki aylara göre iş cinayetlerinde yüzde 9 artış vardır. Bu durum işçilerin ülkemizde ve işyerlerinde söz ve karar süreçlerindeki dışlanmasının pekiştiğini ifade etmektedir. "OHAL’le geçen 7 ay ile geçmiş yıllardaki aynı dönemin karşılaştırılmasında 21 Temmuz 2015 ile 20 Şubat 2016 arasında en az 1,036 işçi, "OHAL dönemi olan 21 Temmuz 2016 ile 20 Şubat 2017 arasında ise en az 1,180 işçi yaşamını yitirdi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artış "Çok net bir biçimde OHAL döneminde iş cinayetlerinde bir sıçrama görüyoruz. OHAL dönemi olan 21 Temmuz 2016 ile 20 Şubat 2017 arasında ise her ay en az 169 işçi yaşamını yitirdi. OHAL’le geçen yedi ayda bir yıl evveline göre iş cinayetlerinde yüzde 14 artış var. Bu durum OHAL’in işçi sınıfı aleyhine bir uygulama olduğunun en çıplak biçimidir." 27 çocuk Raporda, OHAL ile geçen 7 ayda iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı da şöyle yapıldı: "- 14 yaş ve altı 10 çocuk işçi, - 15-17 yaş arası 17 çocuk-genç işçi, - 18-27 yaş arası 168 işçi, - 28-50 yaş arası 644 işçi, - 51-64 yaş arası 202 işçi, - 65 yaş ve üstünde 40 işçi, - yaşını bilmediğimiz 99 işçi yaşamını yitirdi." İş kollarında durum İşkollarında ilk üç sırayı önceden olduğu gibi inşaat, tarım ve taşımacılık işkollarının aldığı belirtilen raporda, "Mevsimsel olarak tarımda bir düşüş var. Ancak taşımacılık işkolunda nicel anlamda ölümler sürse de oransal olarak bir düşüş gözüküyor. Dikkat çekici olan husus ise metal, madencilik, tekstil ve enerji işkollarındaki ölümler grafikte yer alacak kadar oransal bir sürekliliğe sahipken OHAL döneminde gıda, kimya ve sağlık işkollarındaki ölümlerde artış gözüküyor" denildi ve şu bilgiler verildi: "OHAL’le geçen 7 ayda iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımına bakarsak; - İnşaat, Yol işkolunda 271 işçi; - Tarım, Orman işkolunda 195 işçi; - Taşımacılık işkolunda 186 işçi; - Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 72 işçi; - Belediye, Genel İşler işkolunda 67 işçi; - Metal işkolunda 60 işçi; - Savunma, Güvenlik işkolunda 48 işçi; - Madencilik işkolunda 46 işçi; - Diğer iş kollarında 209 işçi yaşamını yitirdi." İş kazalarının nedenleri Raporda iş kazalarının nedenleri de, "trafik/servis kazaları, ezilme/göçükler ve yüksekten düşme,aşırı-yoğun-fazla çalışmaya bağlı olası ani ölümler ise (kalp krizi, beyin kanaması vb.) artık kalıcılaşmış ve yüzde 10 gibi yüksek bir oran teşkil ediyor. İntiharlar ise yüzde 5 gibi bir oranla grafiğimizde yer alıyor" diye açıklandı. Ölümlerin illere göre dağılımı İşçi ölümlerinin şehirlere göre dağılımı ise şöyle: 134 ölüm İstanbul’da; 58 ölüm İzmir’de; 56 ölüm Kocaeli’de; 51 ölüm Bursa’da; 45 ölüm Antalya’da; 38 ölüm Adana’da; 35 ölüm Konya’da; 34 ölüm Aydın’da; 33 ölüm Manisa’da; 29 ölüm Denizli’de; 28 ölüm Samsun’da; 27 ölüm Ankara’da; 25'er ölüm Gaziantep ve Mersin’de; 24 ölüm Tekirdağ’da; 19'ar ölüm Muğla ve Siirt’te; 17'şer Kayseri'de, Sakarya ve Şanlıurfa’da; 16 ölüm Zonguldak’ta; 15’er ölüm Diyarbakır, Eskişehir, Kahramanmaraş ve Sivas’ta; 14’er ölüm Bolu ve Kastamonu’da; 13’er ölüm Çorum ve Hatay’da; 12’şer ölüm Balıkesir ve Burdur’da; 11 ölüm Ordu’da; 10’ar ölüm Mardin ve Niğde’de; 9’ar ölüm Düzce, Giresun ve Malatya’da; 8’er ölüm Adıyaman, Artvin, Edirne, Elazığ, Isparta, Karabük, Kütahya ve Trabzon’da; 7’şer ölüm Afyon, Erzincan, Erzurum, Hakkari ve Karaman’da; 6’şar ölüm Batman, Bitlis, Çanakkale, Nevşehir, Osmaniye, Tokat ve Tunceli’de; 5’er ölüm Ağrı, Bartın, Bingöl, Kırklareli, Kilis, Rize, Uşak, Van ve Yalova’da; 4’er ölüm Amasya, Bilecik, Iğdır ve Muş’ta; 3’er ölüm Aksaray, Gümüşhane, Kars, Sinop ve Şırnak’ta; 2’şer ölüm Çankırı ve Kırşehir’de; 1’er ölüm Bayburt ve Yozgat’ta 14 ölüm ise Yurtdışında yaşandı.”