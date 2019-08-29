İsdemir 100 milyon ton sıvı ham demir üretimine ulaştı

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (İsdemir), 1970 yılındaki kuruluşundan bu yana 100 milyon ton sıvı ham demir üretimine ulaştı.

OYAK Maden Metalürji Grup Başkanı Toker Özcan, “Ülkemizin çelik üretim kapasitesini artırma çalışmalarımız devam ederken, tesislerimizde verimliliğimizi ve kapasite kullanımımızı en yüksek seviyede tutarak üretimimize devam ediyoruz. Zira demir-çelik üretimini, sanayileşmenin ve ekonomik kalkınmanın lokomotifi olarak görüyor, bu endüstrinin sürdürülebilir bir büyüme için baş aktör olduğuna inanıyoruz” dedi.

İsdemir Genel Müdürü Mesut Keyfli de kuruluşundan bu yana ülkemiz çelik sektöründe önemli bir yere sahip olan İsdemir’in OYAK çatısı altında yarattığı katma değeri artırarak sürdürdüğünü belirtti.

Keyfli; İsdemir’in yassı çelik üretimine başlamasına imkan veren modernizasyon ve dönüşüm atırımlarının Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri olduğunu hatırlatarak, “Rekabet gücü yüksek, modern, çevre dostu bir çelik üreticisi olarak ülkemiz için bitmeyen bir heyecanla çalışıyor, sıvı ham demir üretiminde 100 milyon tona ulaşmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

İsdemir 2002 yılında yassı çelik üretimine geçmesi koşuluyla Erdemir’e devredildi. Erdemir’in ve iştiraklerinin 2006 yılında OYAK tarafından satın alınmasıyla birlikte İsdemir’deki modernizasyon ve dönüşüm yatırımları hız kazandı. İsdemir 2008 yılında devreye alınan 3.5 milyon ton kapasiteli sıcak haddehanesi ile birlikte yassı çelik üretimine başladı. Cumhuriyet tarihinin tek seferde gerçekleştirilen en büyük yatırımlarından olan modernizasyon ve dönüşüm yatırımları sonrasında İsdemir Türkiye'nin yassı ve uzun çeliği üretebilen tek entegre çelik üreticisi oldu. (Fotoğraflı)