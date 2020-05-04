İşadamlarından 'Kamuda tasarruf' çağrısı

TPP – Türkiye Patronlar Platformu ve ASİAD – Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Ömer Faruk BAŞARAN, Küresel Koronavirüs Salgını sebebiyle dünya ekonomilerinde yaşanmak üzere olan ve 1929 Buhranından daha büyük yaralar açması düşünülen küresel ekonomik buhranla mücadelede kamuda tasarrufun önemini hatırlatarak, “Ekonomide kara kışa girmek üzereyiz. Tünelin ucundayız. Tünelden sağlam çıkabilmemiz için kamuda tasarruf tedbirleri almak zorundayız” dedi.

Küresel pandeminin, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok konuda dengeleri sarstığını ifade eden Başaran, “Değişen dengelerde siyaset de değişmeli. Bu denli büyük ölçekli bir olayın içerisinde hâlâ değişmeyen şeyler varsa, burada ciddi yanlışlar vardır demektir. Bir şeylerin adam akıllı değişmesi için önce siyasetin yenilenmesi, siyasi bakışın güncellenmesi, yorgun bir siyasi akıl yerine, taze ve dinamik bir siyasi akıl gerekir” dedi.

Bu değişimin kamuda alınacak tasarruf tedbirleriyle başlayacağına işaret eden Başaran şunları kaydetti:

SİYASET DEĞİŞMELİ

“Ülkemiz siyasette yeni bir yol haritası çizmek zorunda ve bu yol haritası mutlaka daha uzlaşmacı, daha hassas dengeler üzerine kurulmalıdır.”

LÜBNAN’A DÖNMEMİZ AN MESELESİ

“Dünyada gelir eşitsizliğinin yaygın olduğu ve giderek büyüdüğü bir dönemde ortaya çıkan ‘Koronavirüs İlleti’nin küresel ölçekte yarattığı olumsuz koşullar nedeniyle ekonomide kara kışa girmek üzereyiz. Kaçınılmaz bir şekilde bizi bekleyen o zorlu şartları göğüsleyerek en hafif şekilde atlatabilmek için acilen kamuda tasarruf önlemleri almak zorundayız. Aksi taktirde önümüzde süreçte Lübnan’a dönebiliriz.”

İKİNCİ BÜYÜK BUHRANIN EŞİĞİNDEYİZ!

“Dünyada birçok ülke, 1929 Buhranından çok daha büyük yaralar açacağı beklenen küresel pandeminin etkilerinden ancak kamuda tasarrufla, en az seviyede etkilenmeyi düşünürken, bizim de bu konuda ciddi adımlar atarak kamuda tasarrufu tabir yerindeyse bir seferberlik haline getirmemiz ve alacağımız zararı en aza indirmemiz şart görünmektedir.”

KAMUDA TASARRUF, GELECEĞİMİZDİR!

“Henüz tünele girmedik fakat tünelin ucundayız. 1929’dan sonraki en büyük buhranı ilerleyen günlerde hep birlikte yaşamaya başlayacağız. Ne kadar doğru tedbir alır ve arkasında durursak, geleceğimizi o kadar teminat altına almış olacağız.”

ORTAK AKIL’A KULAK VERİLMELİ!

“Ortak Aklı kullanmak lazım. Ortak akla belli ki bu süreçte hiç olmadığımız kadar ihtiyacımız var. Bu sebeple en kısa zamanda İktisat Kongresi’ni toplamamız ve yol haritasını belirlememiz lazım.