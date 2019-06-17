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İşadamı Sait Ağaoğlu, 85 yaşında yaşamını yitirdi

UŞAK Ağaoğlu Şirketler Grubu Onursal Başkanı Sait Ağaoğlu, 85 yaşında yaşamını yitirdi. İki dokuma tezgahı ile atıldığı iş hayatında bugün 850 kişinin istihdam edildiği 3 fabrika ve 7 şirketten oluşan Uşak Ağaoğlu Şirketler...

İşadamı Sait Ağaoğlu, 85 yaşında yaşamını yitirdi
UŞAK Ağaoğlu Şirketler Grubu Onursal Başkanı Sait Ağaoğlu, 85 yaşında yaşamını yitirdi.
İki dokuma tezgahı ile atıldığı iş hayatında bugün 850 kişinin istihdam edildiği 3 fabrika ve 7 şirketten oluşan Uşak Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun kurucusu ve onursal başkanı Sait Ağaoğlu, bugün yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi. Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde gazlı bez, tıbbi sarf malzemeleri, yün iplik ile ev ve otel tekstil ürünleri üretimi yapan evli, 3 çocuk babası sanayici, işadamı Ağaoğlu'nun ölümü ailesi, çalışanları ve sevenlerini yasa boğdu. Uşak Organize Sanayi Bölgesi (UOSB) Başkanı Halil Ağaoğlu'nun babası olan Sait Ağaoğlu'nun cenazesinin yarın öğlen Uşak Ulu Camisi'nde kılınacak namazın ardından Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

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