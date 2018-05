İşadamı Erkan Güral: Kriz dönemlerinde uçtuk

ANTALYA'da iş adamlarıyla bir araya gelen NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, kriz dönemlerinde durmak yerine risk alıp ilerlediklerini ve yılda 120 milyon parça üretim yaparak dünyada lider firma olduklarını söyledi.

Antalya İşadamları Derneği (ANTİAD), 'ANTİAD Buluşturuyor' etkinlikleri kapsamında NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral'ı konuk etti. ANTİAD üyelerine aile ve iş yaşantısına ilişkin tecrübelerini paylaşan Güral, ticaretin altın kurallarıyla ilgili bilgiler verdi. Kardeşleriyle birlikte çalışarak ilerlediklerini anlatan Güral, kriz dönemlerini iş insanı olarak iyi değerlendirdiklerini belirtti. Kriz dönemlerinde korkmadan hızlandıklarını ve yükselişe geçtiklerini aktaran Erkan Güral, “Biz şirketimizde prensip olarak hiçbir zaman 'kriz' kelimesini kullanmadık. Her sorunun mutlaka bir çözümü, bir 'B' planı vardır bizde. Bir yönetici 'kriz var durduk', 'seçim var durduk' dediği zaman çalışanları da durur. Bizim uçtuğumuz, ilerlediğimiz yıllar hep o kriz yıllarıdır. Herkesin durduğu yıllarda biz gaza bastık" dedi.

Aile şirketleriyle kurumsal şirketler arasında karşılaştırma yapan Erkan Güral, aile şirketlerinin karar alma mekanizmasının daha hızlı olduğunu söyledi. Kendi şirketlerinde akşam karar alıp sabah uygulamaya başladıklarını belirten Güral, “Kurumsal şirketlerde ise raporlar, danışmanlar, görüşmeler derken aylar süren zaman dilimi söz konusu. Tabii kurumsal şirketlerin de artıları ve eksileri mutlaka var" diye konuştu.

'MESLEKTAŞLARIMIN YAPAMADIKLARINI YAPIYORUM'

Türkiye'de hemen her sektörde doğrudan ya da dolaylı iştirak içinde olduklarını anlatan Güral, faaliyet yürüttükleri sektörlerde rakiplerinden farklı bir açıyla bakmaya çalıştıklarını söyledi. Meslektaşlarından farklı davranmaya gayret gösterdiğini aktaran Güral, “Riskleri var bu durumun elbette. Ama bizim başarımızın sırrı da burada. Önümüzde iki sayfa var. Solda rakiplerimizin yaptıkları, sağda rakiplerimizin yapamadıkları. Biz hep sağdaki sayfayı hedefliyor ve onları yapıyoruz" dedi.

'DÜNYADA 120 MİLYON PARÇA ÜRETEN TEK ŞİRKETİZ'

10 yıl önce 100 ülkeye ihracat yapmayı hedeflediklerini ve bunu gerçekleştirmek için çok çalıştıklarını anlatan Erkan Güral, bir süre sonra her ülkeye gidemediklerini ve gittikleri ülkelerde de yeteri kadar verim alamadıklarını söyledi. Zamanla hedeflerini tersine çevirip daha az ülkede daha çok ticaretle markalaşmaya gitmeye karar verdiklerini kaydeden Güral, “Şimdilerde yılda 120 milyon parça üreten tek şirketiz. Çin'de dahi bu kapasitede çalışan firma yok. İhracat çok keyifli bir iş. Döviz girdisiyle kendi ülkenizde yatırım yapmak gibisi yok" ifadelerini kullandı.

ANTİAD Başkanı Ersen Göksan ise terör olaylarının Türkiye ekonomisini olumsuz etkilediğini söyledi. Dövizdeki dalgalanma nedeniyle son 2 aydır sıkıntı yaşadıklarını da anlatan Göksan, “Bütün bu süreçleri yaşarken ülke genelinde yaşanan siyasi hareketlilik bizi seçime götürdü. İstisnai durumlar hariç olmak üzere yatırımcı yatırımlarını durduruyor ya da yavaşlatıyor. Tüketici ürün ve hizmet alımlarını yavaşlatıyor ya da durduruyor. Piyasalar dedikodularla dolup taşıyor. Bu durumda bizim iş insanı olarak doğru pozisyon almamız gerekiyor" dedi.

Konuşmaların ardından NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral'a, ANTİAD Onursal üyeliği verildi.



