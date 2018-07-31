İş Yatırım: Yıl sonu enflasyon beklentimiz yüzde 14

İstanbul, 31 Temmuz () – İş Yatırım, Merkez Bankası’nın yayınladığı enflasyon raporuna ilişkin yayınladığı analizde “iktisadi faaliyetin seyrine dair endişeler nedeniyle lirada hızlı ve sert bir değer kaybı olmadığı sürece ilave faiz artışına gitmeyeceğini” öngördü ve yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 14 olduğunu belirtti.

İş Yatırım “Enflasyon tahmininde sert revizyon” başlıklı analizde liradaki değer kaybının yansıması ve gıda fiyatlarındaki seyrin etkisiyle yıl sonu enflasyon tahmininde sert bir revizyona gidildiğini vurguladı.

İş Yatırım Odak Noktaı Enflasyon Raporu notunda şu tespit ve değerlendirmeler yapıldı:

“Yıllık enflasyonun yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 16 seviyesinin üzerine çıktıktan sonra son çeyrekte sınırlı oranda gerilemesini bekliyoruz.

“Yıl sonu beklentimiz yüzde 14 seviyesinde ancak liradaki mevcut seyir ve enflasyon görünümü tahminimiz üzerinde yukarı yönlü risk oluşturuyor.”

“Merkez Bankası (MB) bugün yayımladığı enflasyon raporunda 2018 yılsonu enflasyon tahminini önceki rapora göre 5.0 puan yukarı çekerek yüzde 13.4 (yüzde 12.5- yüzde 14.3 aralığında) olarak açıkladı.

“2019’a ait enflasyon tahmini ise 2.8 puan yukarı çekilerek yüzde 9.3 (yüzde 7.6- yüzde 11.0 aralığında). Son olarak, MB 2020 yılına ait enflasyon beklentisini yüzde 6.7 olarak açıkladı (yüzde 4.8- yüzde 8.6 aralığında).

“Bu yılki revizyona;

Türk lirası cinsi ithalat fiyatları varsayımındaki yukarı yönlü güncelleme 2.3 puan, gıda fiyatları varsayımındaki yukarı yönlü güncelleme 1.4 puan, 2018 ikinci çeyrekteki yüksek oranlı tahmin sapması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulma 1.3 puan, ÖTV artışı sonucu alkollü içecek fiyatlarındaki artış 0.1 puan katkı verdi. Öte yandan çıktı açığındaki aşağı yönlü güncelleme enflasyon tahminini 0.1 puan aşağı çekti.”

“2019 yıl sonu enflasyonundaki 2.8 puanlık güncellemede;

petrol ve lira cinsi fiyatlardaki revizyon (1.5 puan), gıda fiyatları (0.7 puan) ve ana eğilimdeki bozulma (1.0 puan) katkı verdi. büyümedeki yavaşlama ise enflasyonu 0.4 puan aşağı çekti.”

“İktisadi faaliyette TCMB, ikinci çeyrek itibariyle finansal koşullardaki sıkılaşmanın, talep belirsizliğinin ve enflasyondaki yukarı yönlü seyrin yurt içi talebi hem tüketim hem de yatırım harcamaları kanalıyla sınırlayacağını düşünüyor.

“Ayrıca yılın ikinci yarısında iktisadi faaliyetin dengelenmeye devam edeceği öngörülüyor.

“Merkez Bankası enflasyon görünümünün fiyatlama davranışlarında bozulmaya neden olduğunu, bu durumun talep ve maliyet baskılarının ötesinde fiyat arttırma eğiliminin güçlenmesine neden olduğunu belirtiyor.

“İç talepteki ivme kaybının yılın ikinci yarısı itibarıyla enflasyondaki düşüşe katkı vermeye başlamasını bekleyen Banka, yıllık enflasyonun 2018 yılı üçüncü çeyreğinde sınırlı bir artış gösterdikten sonra son çeyrekte gerilemesini bekliyor.

“Orta vadede enflasyondaki düşüşte maliye politikasının para politikası ile eşgüdüm hâlinde belirlendiği bir görünüm esas aldığını belirten MB, kamunun iktisadi faaliyeti destekleyici duruşunun yerini nötr bir duruşa bırakacağını, kamu kontrolündeki fiyat ve ücretlerin geçmişe endekslemeyi azaltacak şekilde büyük ölçüde enflasyon hedefleri ile uyumlu olarak belirleneceğini varsayıyor.

“Özetle Merkez Bankası, liradaki değer kaybının yansıması ve gıda fiyatlarındaki seyrin etkisiyle yıl sonu enflasyon tahmininde sert bir revizyona gitti.

“Enflasyona dair çizilen resim ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın altının çizilmesi MB’nin enflasyon konusundaki ihtiyatlı/karamsar duruşunu ortaya koyuyor.

“Fiyatlama davranışlarındaki bozulma sıkı duruşun devamını gerektiriyor. Bu bağlamda yılın kalanında ve gelecek yılın ortasına kadar MB’nin sıkı duruşunu koruyacağını ancak iktisadi faaliyetin seyrine dair endişeler nedeniyle lirada hızlı ve sert bir değer kaybı olmadığı sürece ilave faiz artışına gitmeyeceğini düşünüyoruz.

“Merkez Bankası’nın orta vadede enflasyonda düşüş için kamu maliyesinde sıkışmanın önemine değinmesi enflasyonla mücadele konusunda kolektif bir çalışmanın gerektiği konusundaki görüşümüzü destekliyor.

“Bu bağlamda son dönemdeki açıklamalarında enflasyona dair gelişmelere ve sıkı mali duruşun önemine değinen ekonomi yönetiminin Eylül ayında açıklanması beklenen OVP’de atacağı adımlar önemli olacak.”