İş Yatırım: Üretimde güçlü seyir devam ediyor

İstanbul, 17 Temmuz () – İş Yatırım, sanayi üretiminde güçlü seyrin sürdüğünü, ancak, Haziran’da otomotiv sektöründen negatif bir katkı öngördüklerini belirtti.

İş Yatırım’ın, Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün açıkladığı sanayi üretimi verilerine ilişkin “Üretimde güçlü seyir devam ediyor” başlıklı analizinde şu tespit ve değerlendirmeler yapıldı:

“Mayıs’ta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık yüzde 6.4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü (piyasa medyan: yüzde 5.5).

“Arındırılmamış endeks yıllık yüzde 7.0 artarken mevsimsellikten arındırılmış endeks Ocak’tan bu yana ilk kez önceki aya kıyasla gerileyerek (yüzde -1.6) aylık bazda ivme kaybının başladığına işaret etti.

“Sanayi üretiminde bazı ürün gruplarında zayıflama olsa da önceki aya benzer bir görünüm var.

“İmalat sanayinin katkısı 5.7 puan olurken, madencilik ve enerji üretimi manşete sırasıyla 0.5 ve 0.1 puan destek verdi.

“İmalat sanayinde 24 alt grubun dördü endeksi toplamda 0.4 puan aşağı çekti.

“Alt gruplarda pozitif katkıda gıda üretimi katkısı 1.7 puanla yıl başından bu yana başı çekerken, bu grubu 0.8 puanla kimyasal ürün imalatı takip etti.

“Öte yandan tekstil-giyim grubunun katkısı önceki aya kıyasla bir miktar geriledi (1.7 puandan 0.8 puana).

“Madalyonun diğer yüzünde, otomotiv üretiminde Nisan ayında başlayan zayıflamanın devam ettiği görülüyor (0.1 puan).

“Haziran’da otomotivden negatif katkı bekliyoruz.

“Ana harcama gruplarına göre tüm alt grupların katkısı pozitif oldu. Öne çıkan gruplar ise önceki aylardaki gibi dayanıksız tüketim ve ara-malı oldu.

“Son olarak Türk lirasındaki değer kaybının ihracata yansıması ile ihracat ağırlıklı sektörlerin manşete katkısı 5.1 puana yükseldi (Nisan: 4.1 puan).

“Özetle, Mayıs’ta sanayi üretimi beklentilerin üzerinde bir artış kaydetti.

“PMI ve güven endeksleri sanayi üretiminde Mayıs itibariyle kayda değer bir düzeltme ihtimaline işaret ediyordu.

“Yine de bugünkü veri aylık bazda ivme kaybının başladığını gösterse de reel ekonomide güçlü seyrin devam ettiğini gösteriyor.

“İkinci çeyreğin ilk iki verisi büyümede yavaşlamaya işaret ediyor ancak mevcut durum bu yavaşlamanın beklentilere kıyasla daha ılımlı olabileceğini gösteriyor.

“Haziran’da sanayi üretimindeki düzeltmenin daha belirgin olacağı kanısındayız. Bu bağlamda büyümeye ait nihai görüşümüzü gelecek ay açıklanacak sanayi üretim verisi ile netleştireceğiz.”