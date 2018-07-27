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İş Yatırım: Piyasalarda dalga boyu artıyor

İstanbul, 27 Temmuz () – İş Yatırım'ın günlük piyasa bülteninde ABD ile Rahip Brunson konusunda yaşanan gerilime dikkat çekildi ve piyasalarda dalga boyunun arttığı vurgulandı. İş Yatırım'ın “Piyasalarda dalga boyu artıyor” başlıklı...

İş Yatırım: Piyasalarda dalga boyu artıyor

İstanbul, 27 Temmuz () – İş Yatırım'ın günlük piyasa bülteninde ABD ile Rahip Brunson konusunda yaşanan gerilime dikkat çekildi ve piyasalarda dalga boyunun arttığı vurgulandı.
İş Yatırım'ın “Piyasalarda dalga boyu artıyor” başlıklı piyasa bülteninde şu değerlendirmeyapıldı:
“Hafta başında Merkez Bankası’nın piyasaları şaşırtan kararı ile sert satılan, daha sonra rahip Brunson’un ev hapsine alındığı haberiyle hızlı bir şekilde toparlayan lira cinsi varlıklar, dün ABD Başkan Yardımcısı’nın açıklamaları ve ABD Senatosu’nda kuruldan geçen yaptırım kararı açıklaması ardında tekrar değer kaybı yaşadı.
“Lira, dolara karşı Merkez Bankası faiz kararı sonrasına dönerken, 10 yıllık lira bono faizi son bir yılın zirvesine yakın (yüzde 18.29). Öte yandan, BIST’in kapanışı (94 bin 817) Merkez Bankası kararı sonrası gördüğü düşük seviyenin üzerinde kaldı.
“Altı ABD senatörünün Türkiye’ye IFC, Dünya Bankası gibi kurumlar tarafından verilen kredilerin kesilmesi için tasarı verdiği haberi geçen hafta basın organlarında yer almıştı. Dün bu tasarı Senato’da komisyondan geçti.
“Yasalaşması için önce Senato’da sonra Temsilciler Meclisi’nde ve nihai olarak Başkan tarafından onaylanması gerekiyor.
“Başkan Yardımcısı Pence’in daha sonra Trump’ın attıkları mesajlarda rahip Brunson’un tamamen serbest kalmaması durumda Türkiye’ye yaptırımların devam edeceğini belirttiler. Konu ile ilgili taraflar arasındaki görüşmeler açıklamalar bu süre zarfında takip edilecek.”

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