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İş Yatırım: Piyasalar bayramı buruk karşılıyor

İstanbul, 14 Haziran () – İş Yatırım’ın, “Piyasalar bayramı buruk karşılıyor” başlıklı günlük piyasa bülteninde, Fed’in faiz artırımına devam edeceği sinyalleri verdiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı: “Fed...

İş Yatırım: Piyasalar bayramı buruk karşılıyor

İstanbul, 14 Haziran () – İş Yatırım’ın, “Piyasalar bayramı buruk karşılıyor” başlıklı günlük piyasa bülteninde, Fed’in faiz artırımına devam edeceği sinyalleri verdiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:
“Fed faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 1.75 – yüzde 2.0 bandına çekti ve faiz artırımlarına devam edeceğinin sinyalini verdi. Ancak açıklama sonrasında dolar ve tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş uzun soluklu olmadı. Trump Çin ile dış ticaret pazarlığının sert geçeceği sinyali üzerine dolar, faizler ve borsa geriledi.
“Piyasalar halen Fed açıklamasını ıskonto ederek dinliyor. FOMC açıklaması faizlerin 2018 yılının ikinci yarısında 50 baz puan, 2019’da 75 baz puan, 2020 yılında 25 baz puan olmak üzere toplam 150 baz puan artarak yüzde 3.0 - yüzde 3.25 bandına çıkacağına işaret ediyor. Fed vadeli ve tahvil piyasalarındaki fiyatlamalar ise faizlerin yüzde 2.50 - yüzde 2.75 bandına yükseleceğine işaret ediyor.
“Türkiye varlıklarında dünyadan bağımsız satış baskısı devam ediyor. MSCI Türkiye dün yüzde 3.3 gerileyerek 2017 Ocak ayında gördüğü dip seviyenin altına geriledi. Hisse senedi, tahvil, kur ve CDS fiyatlamaları piyasaların ekonomide sert iniş fiyatladığını gösteriyor.
“ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki işlemler Borsa İstanbul’da aşağı yönlü seyrin devam edeceğine işaret ediyor. Küresel piyasaların satıcılı olduğu bir dönemde Cuma günü kapalı olmamız piyasalar üzerindeki baskıyı artırıyor.”

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