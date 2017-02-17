İş Yatırım: Küresel sermaye tahvilden hisse senedine yöneliyor

İstanbul, 17 Şubat () - İş Bankası kuruluşu İş Yatırım, ABD'de faiz artırım bektlentilerinin düşük kalmasının, küresel sermayeyi tahvilden hisse senedine yönlendirmeye devam ettiği uyarısında bulundu.

İş Yatırım'ın günlük piyasa raporunda, "Büyümenin hızlanmasına ve enflasyon beklentilerinin yukarı çekilmesine rağmen faiz artırım beklentilerinin düşük kalması küresel sermayeyi tahvilden hisse senedine yönlendirmeye devam ediyor. ABD hisse senetlerine ve gelişmekte olan borsalara para girişi hızlanıyor" denildi.

ABD hisselerine para girişinin 8.6 milyar dolar ile son üç ayın, gelişmekte olan borsalara girişin de yine 8.6 milyar dolar ile son altı ayın en yüksek düzeyine çıktığına dikkat çekilen İş Yatırım raporunda, "Hisse senetlerine toplam giriş 18 milyar dolar ile Trump zaferi sonrasındaki en yüksek rakama ulaştı" denildi ve şu bilgilerin altı çizildi:

"Geriden gelse de Türkiye verileri de benzer bir görünüm çiziyor. Borsa İstanbul’a geçen hafta 121 milyon dolar yabancı girişi varken, Devlet İç borçlanma Senetlerinden 256 milyon dolar çıkış görülüyor. Sene başından beri hisse senedine yabancı girişi 1 milyar doları aşarken, tahvilden 673 milyon dolar çıkış var. Büyüme beklentisinin güçlenmesine paralel ABD piyasalarında tahvilden hisse senedine yönelmenin devam etmesini bekliyoruz. Gelişmekte olan piyasaları para girişinin devam edip etmeyeceği doların küresel olarak değer kazanıp kazanmayacağına bağlı belirlenecek. Güçlü ekonomik veriler ve Trump’ın vergi indirimi açıklamasına rağmen doların zayıflaması piyasalardaki yükselişi destekliyor."