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İş Yatırım: Dipten dönüş sinyalleri

İstanbul, 7 Haziran () - İş Yatırım'ın "Dipten dönüş sinyalleri" başlıklı günlük piyasa bülteninde, küresel risk iştahındaki güçlenmeye işaret ediliyor: "Küresel risk iştahı güçlenmeye devam ediyor. Fed’in arkasından ECB’nin...

İş Yatırım: Dipten dönüş sinyalleri

İstanbul, 7 Haziran () - İş Yatırım'ın "Dipten dönüş sinyalleri" başlıklı günlük piyasa bülteninde, küresel risk iştahındaki güçlenmeye işaret ediliyor:
"Küresel risk iştahı güçlenmeye devam ediyor. Fed’in arkasından ECB’nin de para politikasını normalleştirmeye başlayacağı sinyali güçlü büyümenin devam edeceği görüşünü teyit ederek küresel portföylerde tahvilden hisseye geçişi hızlandırdı.
"Wall Street ile başlayan alım dalgası Avrupa ve Asya borsalarına yayılıyor. Gelişmekte olan piyasalar genelde alıcılı bir seyir izliyor.
"İki istisna var: Brezilya ve Türkiye. Her iki piyasada da hisse ve tahvil piyasalarında satış devam ediyor.
"Türk lirasında sabah ilk işlemlerde görülen değer kazancı da Borsa İstanbul’da dipten dönme eğilimini destekliyor.
"Merkez Bankası’nın bugünkü Para politikası Kurulu toplantısında faiz artırması bu eğilimi güçlendirecektir."

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