İstanbul, 3 Ağustos () – İş Yatırım, bugün Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Temmuz ayı enflasyon verisine ilişkin paylaştığı notunda aylık enflasyondaki olumlu sürprize rağmen yıllık enflasyonun yükseldiğini vurguladı.

İş Yatırım, “Aylık sürprize rağmen yıllık enflasyon yükseliyor” başlıklı notunda şu tespit ve değerlendirmeleri yaptı:

“Yıllık enflasyonun önümüzdeki 2 ayda yüzde 16.0-yüzde 16.5 bandında hareket ettikten sonra iç talepteki yavaşlama ve baz etkisiyle sınırlı olarak gerilemesini ve yılı yüzde 14 seviyesinde kapatmasını bekliyoruz.

“Ancak liradaki mevcut seyir, enflasyon momentumu ve üretici fiyatları kaynaklı baskı yıl sonu enflasyon tahminimiz üzerinde yukarı yönlü risk oluşturuyor.

“Temmuz’da aylık enflasyon gıda fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle beklentilerin altında kalsa da, yıllık enflasyon yüzde 15.9 ile 2003 bazlı yeni serinin zirvesine ulaştı.

“Ayrıca çekirdek göstergelerdeki bozulma önceki aya kıyasla hız kesse de devam ediyor. Son olarak yıllık üretici fiyatları enflasyonu yüzde 25’e ulaşarak önümüzdeki dönemde bu cepheden tüketici fiyatlarına kuvvetli baskının devam edeceğine işaret ediyor.

“Temmuz’da tüketici fiyatları yüzde 0.55 ile yüzde 0.90’lık beklentimizin ve piyasa öngörüsünün altında yükseldi. Aylık enflasyondaki olumlu sürprize rağmen yıllık enflasyon yüzde 15.85 ile 2003 bazlı serinin en yüksek değerine ulaştı.

“Tahminimizdeki sapma aylık bazda yüzde 1.7 artmasını beklediğimiz gıda fiyatlarının (taze meyve sebze öncülüğünde) yüzde 0.3 düşmesinden kaynaklandı.

“Diğer alt kalemlerde ulaştırma, konut, lokanta-oteller, ev eşyası 0.14-0.19 puan arasında katkı yaptı. Gıda haricinde enflasyonu aşağı çeken tek kalem mevsimsellik nedeniyle düşen giyim grubu fiyatları oldu.

“Çekirdek göstergelerde yıllık B ve C grubu enflasyonu sırasıyla yüzde 15.0’e ve yüzde 15.1’e yükseldi (Haziran her iki endeks de yüzde 14.6). Çekirdek göstergelerdeki bozulmada önceki aylarda olduğu gibi TL’deki değer kaybı temel faktör olmaya devam ediyor. Nitekim yıllık temel mal grubu enflasyonunun yüzde 19.6’ya yükselmesi (alt detayda dayanıklı tüketim malları yüzde 26.0’ya çıktı) kur geçişkenliği etkisini net olarak gösteriyor. Önümüzdeki aylarda büyümedeki yavaşlamaya karşılık TL’deki değer kaybının etkisinin daha baskın olmasını ve çekirdek enflasyonda yükselişin devam etmesini bekliyoruz.”