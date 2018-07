İş Yatırım: 100-125 baz puan faiz artırımı liradaki olumlu seyri destekler

İstanbul, 23 Temmuz () – İş Yatırım “Kritik Hafta” başlıklı piyasa bülteninde Merkez Bankası’nın 100-125 baz puanlık veya bunun üzerinde bir faiz artırımı yapmasının Türk lirasındaki olumlu seyri destekleyeceğini vurguladı.

İş Yatırım’ın günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yer aldı:

“Piyasalar için kritik bir haftaya giriyoruz. Yarın seçimlerden sonra ilk Merkez Bankası Para Kurulu toplantısı yapılacak. Piyasa haftalık repo faizinde 100-125 baz puanlık bir artış bekliyor. Beklentiler dahilinde veya üzerinde bir artış TL’nin son günlerdeki olumlu seyrini destekleyecektir.

“Öte yandan, ikinci çeyrek bilanço açıklamaları yarın Türk Telekom ile başlıyor.

“Bankaların ikinci çeyrek sonuçlarının yanı sıra ileriye dönük beklentiler (özellikle varlık kalitesi ile ilgili) ile ilgili verecekleri mesajlar dikkatle izlenecek.

“Geçen haftaki yorumlarımızda BIST Banka endeksinin yükselişe katılmamasının teknik olarak zayıf bir sinyal olduğunu belirtmiştik. Cuma günkü işlemlerde bankalarda bir toparlanma gördük.

“Cuma günü kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in bankaların notlarını 1-2 kademe indirmesinin mevcut değerlemeleri dikkate aldığımızda hisse performanslarını olumsuz etkileyeceğini düşünmüyoruz. BIST 100’de olumlu bir açılışın ardından endeksin 95 bin seviyesinin gün içinde test edileceğini düşünüyoruz.

“Almanya Türkiye’ye yönelik ihracat limitini kaldırdı. Basında çıkan haberlere göre Almanya 2017’de getirdiği Türkiye’ye yönelik ihracata kredi garantisinin 1.5 milyar euro ile sınırlandırılması uygulaması kaldırdı.

“Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde yer alan habere göre, sınırlandırma bu yıl uzatılmayacak. Ayrıca Alman hükümeti olağanüstü halin sonlandırılmasıyla Türkiye’ye yönelik seyahat uygulamasını hafifletti.

“Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 24 Türk bankasının notunu düşürdü. Fitch Cuma akşamı yayınladığı bir raporlar 24 Türk bankasının yabancı para cinsi kredi notunu düşürdü ve bankaları negatif izlemeden çıkardı.

“Söz konusu indirim yabancı sermayeli bankalar için 1 not, yerli sermayeli bankalar için 2 not seviyesinde oldu.

“Rapora göre not indirimleri Türkiye’nin 13 Temmuz’daki ülke kredi notunun indirilmesini takiben geldi.

“Fitch’e göre bankaların finansal kapasite notlarındaki indirim son dönemde piyasalardaki dalgalanma, liradaki değer kaybı, büyümedeki sert iniş riski ve yatırımcı güvenindeki zedelenme nedeniyle bankaların performanslarındaki artan riski, varlık değerlerini, likidite ve fonlama profillerini yansıtıyor.

“Bankaların mevcut değerleme seviyelerinin çoğu olumsuz gelişmeyi fiyatladığını düşünüyoruz. Ancak not indirimlilerinin bankaların borçlanma maliyeti üzerinde olumsuz etkisi olabileceğini not etmek gerek.”