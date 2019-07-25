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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Galataport İstanbul Basın Daveti Tarih :25 Temmuz Yer   :Galataport İstanbul Tanıtım Ofisi Saat  :10.00 Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Geleneksel Öğle Yemeği Tarih :25 Temmuz Yer   :Radisson Blu Hotel Vadistanbul Saat  :12.00 FLO...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Galataport İstanbul Basın Daveti

Tarih :25 Temmuz
Yer   :Galataport İstanbul Tanıtım Ofisi
Saat  :10.00

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Geleneksel Öğle Yemeği

Tarih :25 Temmuz
Yer   :Radisson Blu Hotel Vadistanbul
Saat  :12.00

FLO Mağazacılık Basın Toplantısı

Tarih : 26 Temmuz
Yer   :Raffles Hotel,Orkide Salonu
Saat  :10.00

Pizza Pizza Basın Toplantısı

Tarih :26 Temmuz
Yer   :Swissôtel Bosphorus,İstanbul
Saat  :10.00

GASTROKÖY Basın Toplantısı

Tarih :26 Temmuz
Yer   :Lifepark. Sarıyer/İstanbul
Saat  :12.00

Japonya Devlet Nişanı Töreni

Tarih :26 Temmuz
Yer   :Çırağan Sarayı
Saat  :18.00

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Basın Toplantısı

Tarih :29 Temmuz
Yer   :Escale Kanyon/Kanyon Avm,Levent
Saat  :19.30

ATAMEKEN Resmi Ticaret ve Ekonomik Misyonu Toplantısı 
 
Tarih :31 Temmuz
Yer   :Ritz Carlton İstanbul/Şişli
Saat  :09.00

Afet Direnci Araştırma Lansmanı

Tarih :5 Ağustos 
Yer   :Hilton Bosphorus, Şişli/İstanbul
Saat  :09.00

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