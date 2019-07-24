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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

KOÇSİSTEM & AÇEV Basın Toplantısı Tarih :24 Temmuz Yer   :Divan İstanbul Otel Saat  :10.30 L'Oréal Türkiye Basın Toplantısı Tarih :24 Temmuz Yer   :Sakıp Sabancı Müzesi The Seed - Emirgan Saat  :14.00 İstanbul Sanayi...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

KOÇSİSTEM & AÇEV Basın Toplantısı

Tarih :24 Temmuz
Yer   :Divan İstanbul Otel
Saat  :10.30

L'Oréal Türkiye Basın Toplantısı

Tarih :24 Temmuz
Yer   :Sakıp Sabancı Müzesi The Seed - Emirgan
Saat  :14.00

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Toplantısı

Tarih :24 Temmuz
Yer   :İSO Odakule, Fazıl Zobu Meclis Toplantı Salonu
Saat  :15.00

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Geleneksel Öğle Yemeği

Tarih :25 Temmuz
Yer   :Radisson Blu Hotel Vadistanbul
Saat  :12.00

Mercedes-Benz Türk Her Kızımız Bir Yıldız Projesi

Yer        : Feriye Lokantası
Tarih     : 26 Temmuz Cuma
Saat      : 09:30

FLO Mağazacılık basın toplantısı

Yer       : Raffles Hotel, Orkide Salonu
Tarih    : 26 Temmuz Cuma
Saat    : 10:00

Ahmet Çalık - Japonya Devlet Nişanı Töreni

Yer         : Çırağan Sarayı
Tarih      : 26 Temmuz Cuma
Saat       : 18:00

Kazakistan Resmi Ticaret ve Ekonomi Heyeti Toplantısı

Yer         : Ritz Carlton Istanbul
Tarih      : 31 Temmuz Çarşamba
Saat       : 09:00

GASTROKÖY

Tarih :26 Temmuz
Yer   :Lifepark. Sarıyer/İstanbul
Saat  :12.00

ATAMEKEN

Tarih :31 Temmuz
Yer   :Ritz Carlton İstanbul/Şişli
Saat  :09.00

Afet Direnci Araştırma Lansmanı

Tarih  :5 Ağustos
Yer    :Hilton Bosphorus, Şişli/İstanbul
Saat   :09.00

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