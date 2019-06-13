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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Ro-Ro Gemisi İsim Verme Töreni Yer: DFDS Pendik Limanı Tarih: 13 Haziran Saat: 09:30 Türk Eğitim Vakfı Yurt Dışı Bursiyerleri Tanıtımı  Yer: Divan İstanbul Elmadağ Tarih: 13 Haziran Saat: 10:30 IICEC "Türkiye'nin Gaz Merkezi...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Ro-Ro Gemisi İsim Verme Töreni

Yer: DFDS Pendik Limanı
Tarih: 13 Haziran
Saat: 09:30

Türk Eğitim Vakfı Yurt Dışı Bursiyerleri Tanıtımı 

Yer: Divan İstanbul Elmadağ
Tarih: 13 Haziran
Saat: 10:30

IICEC "Türkiye'nin Gaz Merkezi Olma Hedefindeki Eksik Parça" Semineri

Yer: Minevra Palas
Tarih: 13 Haziran
Saat: 17:30
 
I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı

Yer: Ankara Üniversitesi
Tarih: 14-15-16 Haziran
Saat: 10:00

4x4 Dünyası Offroad Fest

Yer:Bolu-Mudurnu
Tarih: 14-16 Haziran
Saat: 14:00

DenizBank ve A101 İşbirliği Töreni

Yer: DenizBank Genel Müdürlüğü
Tarih: 18 Haziran
Saat: 10:00

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin Geleneksel Yaza Merhaba Etkinliği

Yer: İstanbul Ticaret Odası Vakfı
Tarih: 19 Haziran
Saat: 19:00

Güvenilir Ürün Zirvesi ve Ödül Töreni

Yer: İTO Eminönü Büyük Meclis Salonu
Tarih: 20 Haziran
Saat: 09:00

Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları: Fırtınalı Havada Dümen Olmak

Yer: İstanbul Sanayi Odası 
Tarih: 27 Haziran
Saat: 09:00

ATT Clothing & Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sergisi

Yer: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Tarih: 27 Haziran
Saat: 18:00

3. Uluslararası CEF Konferansı

Yer: Sabancı Center
Tarih: 28 Haziran
Saat: 10:00

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