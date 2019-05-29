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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

ICCI 2019 Yer: İstanbul Fuar Merkezi Tarih: 28-30 Mayıs Saat: 09:00 Global Wellness Day Basın Toplantısı Yer: Swissôtel Chalet Tarih: 29 Mayıs Saat: 10:00 Kiğılı X Oktay Kaynarca Özel Koleksiyon Lansmanı Yer: Eski Büyükdere...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

ICCI 2019

Yer: İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 28-30 Mayıs
Saat: 09:00

Global Wellness Day Basın Toplantısı

Yer: Swissôtel Chalet
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 10:00

Kiğılı X Oktay Kaynarca Özel Koleksiyon Lansmanı

Yer: Eski Büyükdere İskelesi, Sarıyer
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 11:00

İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi Paneli

Yer:Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 13:30

Uluslararası Şeffaflık Derneği Hukukun Üstünlüğü ve Ekonomi Paneli ve 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı 

Yer: Hergüner-Bilgen-Özeke Avukatlık Ortaklığı Konferans Salonu
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 15:30

ÖRAV Sohbetleri "50 Soruda Teknolojik Gelişmeler ve Hayatımız"

Yer: SALT Galata
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 18:30

İstanbul Blockchain Okulu Projesi Basın Lansmanı

Yer: İnogar
Tarih: 30 Mayıs
Saat: 09:00

İKV "Avrupa Parlamentosu Seçimleri ve Türkiye Raporu Sonrası Değerlendirme" Paneli

Yer: TOBB Plaza 
Tarih: 30 Mayıs
Saat: 09:30

INTERCEM Konferansı

Yer: Grand Hyatt İstanbul
Tarih: 11 Haziran
Saat: 09:00

I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı

Yer: Ankara Üniversitesi
Tarih: 14-15-16 Haziran
Saat: 10:00

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