İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TEMA "Arılar Varsa Yarınlar Var" Proje Lansmanı
Yer: Çırağan Sarayı
Tarih: 14 Mayıs
Saat: 09:30
İŞİMİZİŞ Etkinliği
Yer: Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüsü
Tarih: 14 Mayıs
Saat: 09:30
TOÇEV Çalıştay Raporu
Yer: Toçev Merkez Ofis
Tarih: 14 Mayıs
Saat: 09:45
Türkiye Bilişim Vakfı ve TÜRSAB Toplantısı
Yer: Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
Tarih: 14 Mayıs
Saat: 10:00
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Sistematik Eylem (SAGE) Paneli
Yer: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü
Tarih: 14 Mayıs
Saat: 10:00
Kolektif Stories
Yer: Kolektif House Levent
Tarih: 14 Mayıs
Saat: 19:00
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı
Yer: Sabancı Center Hacı Ömer Konferans Salonu
Tarih: 15 Mayıs
Saat: 09:30
İstanbul Cerrahi Hastanesi Toplantısı
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 15 Mayıs
Saat: 10:00
6. Uluslararası HUBUDER Konferansı
Yer: Ankara Crown Plaza Otel
Tarih: 16 Mayıs
Saat: 09:00
2. KOD Ödülleri Töreni
Yer: Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü
Tarih: 16 Mayıs
Saat: 09:30
Türkiye Katılım Bankaları Birliği 18.Olağan Genel Kurulu
Yer: Grand Cevahir Hotel & Convention Center
Tarih: 17 Mayıs
Saat: 17:00
TİM Karadeniz Meclisi Basın Gezisi
Yer: İstanbul Havalimanı
Tarih: 18-19 Mayıs
Saat: 09:10
Brisa Yıllık Değerlendirme Toplantısı
Yer: Hilton Maslak
Tarih: 22 Mayıs
Saat: 09:30
İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi Paneli
Yer:Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 13:30
I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı
Yer: Ankara Üniversitesi
Tarih: 14-15-16 Haziran
Saat: 10:00