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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TEMA  "Arılar Varsa Yarınlar Var" Proje Lansmanı  Yer: Çırağan Sarayı Tarih: 14 Mayıs Saat: 09:30 İŞİMİZİŞ Etkinliği Yer: Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüsü Tarih: 14 Mayıs Saat: 09:30 TOÇEV Çalıştay Raporu Yer:...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TEMA  "Arılar Varsa Yarınlar Var" Proje Lansmanı 

Yer: Çırağan Sarayı
Tarih: 14 Mayıs
Saat: 09:30

İŞİMİZİŞ Etkinliği

Yer: Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüsü
Tarih: 14 Mayıs
Saat: 09:30

TOÇEV Çalıştay Raporu

Yer: Toçev Merkez Ofis
Tarih: 14 Mayıs
Saat: 09:45

Türkiye Bilişim Vakfı ve TÜRSAB Toplantısı

Yer: Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
Tarih: 14 Mayıs
Saat: 10:00

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Sistematik Eylem (SAGE) Paneli

Yer: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü
Tarih: 14 Mayıs
Saat: 10:00

Kolektif Stories

Yer: Kolektif House Levent
Tarih: 14 Mayıs
Saat: 19:00

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı

Yer: Sabancı Center Hacı Ömer Konferans Salonu
Tarih: 15 Mayıs
Saat: 09:30

İstanbul Cerrahi Hastanesi Toplantısı

Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 15 Mayıs
Saat: 10:00

6. Uluslararası HUBUDER Konferansı

Yer: Ankara Crown Plaza Otel
Tarih: 16 Mayıs
Saat: 09:00

2. KOD Ödülleri Töreni

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü 
Tarih: 16 Mayıs
Saat: 09:30 

Türkiye Katılım Bankaları Birliği 18.Olağan Genel Kurulu 

Yer: Grand Cevahir Hotel & Convention Center 
Tarih: 17 Mayıs
Saat: 17:00

TİM Karadeniz Meclisi Basın Gezisi

Yer: İstanbul Havalimanı 
Tarih: 18-19 Mayıs
Saat: 09:10

Brisa Yıllık Değerlendirme Toplantısı 

Yer: Hilton Maslak 
Tarih: 22 Mayıs
Saat: 09:30

İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi Paneli

Yer:Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 13:30

I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı

Yer: Ankara Üniversitesi
Tarih: 14-15-16 Haziran
Saat: 10:00

 

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