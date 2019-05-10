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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği 17. Olağan Genel Kurul  Yer: Four Seasons Çırağan Tarih: 10 Mayıs Saat: 09:30 Çocuk Gelişimi ve Psikopatolojisi Sempozyumu  Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul  Tarih: 10-11...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği 17. Olağan Genel Kurul 

Yer: Four Seasons Çırağan
Tarih: 10 Mayıs
Saat: 09:30

Çocuk Gelişimi ve Psikopatolojisi Sempozyumu 

Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul 
Tarih: 10-11 Mayıs
Saat: 08:30

TEMA  "Arılar Varsa Yarınlar Var" Proje Lansmanı 

Yer: Çırağan Sarayı
Tarih: 14 Mayıs
Saat: 09:30

TOÇEV Çalıştay Raporu

Yer: Toçev Merkez Ofis
Tarih: 14 Mayıs
Saat: 09:45

Kolektif Stories

Yer: Kolektif House Levent
Tarih: 14 Mayıs
Saat: 19:00

Türkiye Katılım Bankaları Birliği 18.Olağan Genel Kurulu 

Yer: Grand Cevahir Hotel & Convention Center 
Tarih: 17 Mayıs
Saat: 17:00

TİM Karadeniz Meclisi Basın Gezisi

Yer: İstanbul Havalimanı 
Tarih: 18-19 Mayıs
Saat: 09:10

İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi Paneli

Yer:Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 13:30

I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı

Yer: Ankara Üniversitesi
Tarih: 14-15-16 Haziran
Saat: 10:00

 

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