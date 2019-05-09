İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

8. İK’da Yeni Yaklaşımlar Etkinliği
Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 09:00
KARMA Gerçeklik Laboratuvarı Açılışı
Yer: Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Kampüsü
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 10:00
Nestlé Rehber Köpekler Etkinliği
Yer: Swissotel The Bosphorus, Chalet Restoran
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 10:00
Yerel Yönetimlerde İklim Değişikliği Eylem ve Uyum Planları Paneli
Yer: Salt Galata
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 10:30
İstanbul Ticaret Odası'nın Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı
Yer: İTO Meclis Toplantısı / Merkez Bina
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 15:00
Kültür Sohbetleri Söyleşi Serisi: Göbeklitepe Kültürü - Çayönü’nden Göbeklitepe’ye
Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Marmara Salonu
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 17:00
Sanat Tarihi Seminerleri “Sanat Tarihi Yazımında Müzelerin Rolleri"
Yer: Akbank Sanat
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 18:30
Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği 17. Olağan Genel Kurul
Yer: Four Seasons Çırağan
Tarih: 10 Mayıs
Saat: 09:30
Çocuk Gelişimi ve Psikopatolojisi Sempozyumu
Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul
Tarih: 10-11 Mayıs
Saat: 08:30
TEMA "Arılar Varsa Yarınlar Var" Proje Lansmanı
Yer: Çırağan Sarayı
Tarih: 14 Mayıs
Saat: 09:30
Türkiye Katılım Bankaları Birliği 18.Olağan Genel Kurulu
Yer: Grand Cevahir Hotel & Convention Center
Tarih: 17 Mayıs
Saat: 17:00
I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı
Yer: Ankara Üniversitesi
Tarih: 14-15-16 Haziran
Saat: 10:00