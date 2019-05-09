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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

8. İK’da Yeni Yaklaşımlar Etkinliği Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Tarih: 9 Mayıs Saat: 09:00 KARMA Gerçeklik Laboratuvarı Açılışı Yer: Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Kampüsü  Tarih: 9 Mayıs Saat:...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

8. İK’da Yeni Yaklaşımlar Etkinliği

Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 09:00

KARMA Gerçeklik Laboratuvarı Açılışı

Yer: Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Kampüsü 
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 10:00

Nestlé Rehber Köpekler Etkinliği

Yer: Swissotel The Bosphorus, Chalet Restoran
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 10:00

Yerel Yönetimlerde İklim Değişikliği Eylem ve Uyum Planları Paneli

Yer: Salt Galata
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 10:30

İstanbul Ticaret Odası'nın Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı 

Yer: İTO Meclis Toplantısı / Merkez Bina 
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 15:00
 
Kültür Sohbetleri Söyleşi Serisi: Göbeklitepe Kültürü - Çayönü’nden Göbeklitepe’ye 

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Marmara Salonu
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 17:00

Sanat Tarihi Seminerleri “Sanat Tarihi Yazımında Müzelerin Rolleri"

Yer: Akbank Sanat
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 18:30

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği 17. Olağan Genel Kurul 

Yer: Four Seasons Çırağan
Tarih: 10 Mayıs
Saat: 09:30

Çocuk Gelişimi ve Psikopatolojisi Sempozyumu 

Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul 
Tarih: 10-11 Mayıs
Saat: 08:30

TEMA  "Arılar Varsa Yarınlar Var" Proje Lansmanı 

Yer: Çırağan Sarayı
Tarih: 14 Mayıs
Saat: 09:30

Türkiye Katılım Bankaları Birliği 18.Olağan Genel Kurulu 

Yer: Grand Cevahir Hotel & Convention Center 
Tarih: 17 Mayıs
Saat: 17:00

I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı

Yer: Ankara Üniversitesi
Tarih: 14-15-16 Haziran
Saat: 10:00

 

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