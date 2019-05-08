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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TEB Cetelem Araştırma Merkezi “Elektrikli Taşıtların Gizemi” Raporu Açıklaması Yer: CVK Park Bosphorus Otel Tarih: 8 Mayıs Saat: 09:30 İklim Kafe Konuşmaları: "Bir Şehircilik Problemi: Kentsel Termal Konforu Sağlamak"  Yer:...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TEB Cetelem Araştırma Merkezi “Elektrikli Taşıtların Gizemi” Raporu Açıklaması

Yer: CVK Park Bosphorus Otel
Tarih: 8 Mayıs
Saat: 09:30

İklim Kafe Konuşmaları: "Bir Şehircilik Problemi: Kentsel Termal Konforu Sağlamak" 

Yer: Sabancı Üniversitesi Minerva Palas
Tarih: 8 Mayıs
Saat: 18:00

8. İK’da Yeni Yaklaşımlar Etkinliği

Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 09:00

KARMA Gerçeklik Laboratuvarı Açılışı

Yer: Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Kampüsü 
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 10:00
 
Kültür Sohbetleri Söyleşi Serisi: Göbeklitepe Kültürü - Çayönü’nden Göbeklitepe’ye 

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Marmara Salonu
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 17:00

Sanat Tarihi Seminerleri “Sanat Tarihi Yazımında Müzelerin Rolleri"

Yer: Akbank Saabt
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 18:30

Çocuk Gelişimi ve Psikopatolojisi Sempozyumu 

Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul 
Tarih: 10-11 Mayıs
Saat: 08:30

I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı

Yer: Ankara Üniversitesi
Tarih: 14-15-16 Haziran
Saat: 10:00

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