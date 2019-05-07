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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Podcast Summit 2019 Yer: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü Tarih: 6-7 Mayıs Saat: 10:30 TÜSİAD 6. Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri Yer: TÜSİAD Genel Merkezi Tarih: 7 Mayıs Saat: 09:30 Connect for Creativity  Yer: ATÖLYE Tarih:...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Podcast Summit 2019

Yer: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü
Tarih: 6-7 Mayıs
Saat: 10:30

TÜSİAD 6. Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri

Yer: TÜSİAD Genel Merkezi
Tarih: 7 Mayıs
Saat: 09:30

Connect for Creativity 

Yer: ATÖLYE
Tarih: 7 Mayıs
Saat: 19:00

TEB Cetelem Araştırma Merkezi “Elektrikli Taşıtların Gizemi” Raporu Açıklaması

Yer: CVK Park Bosphorus Otel
Tarih: 8 Mayıs
Saat: 09:30

İklim Kafe Konuşmaları: "Bir Şehircilik Problemi: Kentsel Termal Konforu Sağlamak" 

Yer: Sabancı Üniversitesi Minerva Palas
Tarih: 8 Mayıs
Saat: 18:00

KARMA Gerçeklik Laboratuvarı Açılışı

Yer: Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Kampüsü 
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 10:00
 
Kültür Sohbetleri Söyleşi Serisi: Göbeklitepe Kültürü - Çayönü’nden Göbeklitepe’ye 

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Marmara Salonu
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 17:00

Sanat Tarihi Seminerleri “Sanat Tarihi Yazımında Müzelerin Rolleri"

Yer: Akbank Sanat
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 18:30

 

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