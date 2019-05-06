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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

EGM Bireysel Emeklilik Paneli Yer: İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası  Tarih: 6 Mayıs Saat: 14:15 Connect for Creativity  Yer: ATÖLYE Tarih: 7 Mayıs Saat: 19:00 TEB Cetelem Araştırma Merkezi “Elektrikli Taşıtların Gizemi” Raporu...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

EGM Bireysel Emeklilik Paneli

Yer: İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası 
Tarih: 6 Mayıs
Saat: 14:15

Connect for Creativity 

Yer: ATÖLYE
Tarih: 7 Mayıs
Saat: 19:00

TEB Cetelem Araştırma Merkezi “Elektrikli Taşıtların Gizemi” Raporu Açıklaması

Yer: CVK Park Bosphorus Otel
Tarih: 8 Mayıs
Saat: 09:30

KARMA Gerçeklik Laboratuvarı Açılışı

Yer: Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Kampüsü 
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 10:00
 
Kültür Sohbetleri Söyleşi Serisi: Göbeklitepe Kültürü - Çayönü’nden Göbeklitepe’ye 

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Marmara Salonu
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 17:00

Sanat Tarihi Seminerleri “Sanat Tarihi Yazımında Müzelerin Rolleri"

Yer: Akbank Saabt
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 18:30

 

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