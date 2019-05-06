İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

EGM Bireysel Emeklilik Paneli
Yer: İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası
Tarih: 6 Mayıs
Saat: 14:15
Connect for Creativity
Yer: ATÖLYE
Tarih: 7 Mayıs
Saat: 19:00
TEB Cetelem Araştırma Merkezi “Elektrikli Taşıtların Gizemi” Raporu Açıklaması
Yer: CVK Park Bosphorus Otel
Tarih: 8 Mayıs
Saat: 09:30
KARMA Gerçeklik Laboratuvarı Açılışı
Yer: Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Kampüsü
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 10:00
Kültür Sohbetleri Söyleşi Serisi: Göbeklitepe Kültürü - Çayönü’nden Göbeklitepe’ye
Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Marmara Salonu
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 17:00
Sanat Tarihi Seminerleri “Sanat Tarihi Yazımında Müzelerin Rolleri"
Yer: Akbank Saabt
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 18:30