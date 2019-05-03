İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 30 Nisan-03 Mayıs
Saat: 10:00
Yıldız Teknopark StarsUp’19
Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Tarih: 02-03 Mayıs
Saat: 10:00
24. İnsan Kaynakları Zirvesi
Yer: Volkswagen Arena
Tarih: 02-03 Mayıs
Saat: 10:00
Keşif Dünyası Bilim Atölyesi
Yer: Bursa Tüyap Fuar Merkezi
Tarih: 02-05 Mayıs
Saat: 10:00
Microstrategy Sempozyumu
Yer: Shanri-La Otel
Tarih: 3 Mayıs
Saat: 09:00
Paraguay Ticaret ve Yatırım Olanakları Toplantısı
Yer: River Plaza - Levent
Tarih: 3 Mayıs
Saat: 09:30
OPPO Reno Serisi Tanıtımı
Yer: Frankie İstanbul
Tarih: 3 Mayıs
Saat: 10:00
Türkiye İnovasyon Haftası
Yer: İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 3-4 Mayıs
Saat: 10:00
Shift Up Girişimcilik ve Teknoloji Zirvesi
Yer: İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu
Tarih: 4 Mayıs
Saat: 09:00
Mathletic 2019
Yer: TAF İstanbul Ataköy Atletizm Salonu
Tarih: 4 Mayıs
Saat: 10:00
Gastroweekend @Akaretler
Yer: Akaretler Sıraevler
Tarih: 04-05 Mayıs
Saat: 12:00
EGM Bireysel Emeklilik Paneli
Yer: İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası
Tarih: 6 Mayıs
Saat: 14:15
Connect for Creativity
Yer: ATÖLYE
Tarih: 7 Mayıs
Saat: 19:00
TEB Cetelem Araştırma Merkezi “Elektrikli Taşıtların Gizemi” Raporu Açıklaması
Yer: CVK Park Bosphorus Otel
Tarih: 8 Mayıs
Saat: 09:30
KARMA Gerçeklik Laboratuvarı Açılışı
Yer: Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Kampüsü
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 10:00
Kültür Sohbetleri Söyleşi Serisi: Göbeklitepe Kültürü - Çayönü’nden Göbeklitepe’ye
Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Marmara Salonu
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 17:00
Sanat Tarihi Seminerleri “Sanat Tarihi Yazımında Müzelerin Rolleri"
Yer: Akbank Saabt
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 18:30