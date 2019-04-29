İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TEV “Hukukçunun Eğitimi Toplumun Geleceği” Projesi Tanıtımı
Yer: Divan İstanbul City Hotel
Tarih: 29 Nisan
Saat: 10:00
Torunlar GYO - Hilton İmza Töreni
Yer: Mall of İstanbul
Tarih: 29 Nisan
Saat: 10:00
İTÜ Vodafone Future Lab Açılışı
Yer: İTÜ Ayazağa Kampüsü Bilgi Teknolojileri Merkezi
Tarih: 29 Nisan
Saat: 10:15
BAGİDER Bebek Ürünleri Standartları Farkındalık Kampanyası Duyurusu
Yer: Point Otel Bosphorus
Tarih: 29 Nisan
Saat: 10:30
"Kübalı Doktorlar İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nde" Etkinliği
Yer: Taksim Hilton
Tarih: 29 Nisan
Saat: 10:30
İSO Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi Tanıtım Toplantısı
Yer: İSO Meclis Toplantı Salonu
Tarih: 29 Nisan
Saat: 14:00
Istrade 2019
Yer: Raffles Otel
Tarih: 29-30 Nisan
Saat: 10:00
TÜBİSAD “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2018” Raporu Duyurusu
Yer: Fairmont Quasar Hotel / Elara Meetingroom
Tarih: 30 Nisan
Saat: 09:30
Türkiye Sigorta Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yer: Sheraton Grand Ataşehir
Tarih: 30 Nisan
Saat: 13:00
HTC Vive ve HTC Vive Pro Lansmanı
Yer: Bahçeşehir Üniversitesi Galat Yerleşkesi
Tarih: 30 Nisan
Saat: 20:30
14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 30 Nisan-03 Mayıs
Saat: 10:00
İSO 14. Sanayi Kongresi
Yer: Haliç Kongre Merkezi
Tarih: 2 Mayıs
Saat: 10:00
URAK “İllerarası Rekabetçilik Endeksi" Sonuçları Duyurusu
Yer: Divan İstanbul Otel Elmadağ
Tarih: 2 Mayıs
Saat: 10:00
Türkiye Otelciler Birliği Geleneksel Öğle Yemeği
Yer: Intercontinental Hotel İstanbul
Tarih: 2 Mayıs
Saat: 12:15
Anadolu Hayat Emeklilik “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler" Sergi Açılışı
Yer: Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi 1. Kat Sergi Alanı
Tarih: 2 Mayıs
Saat: 19:00
Yıldız Teknopark StarsUp’19
Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Tarih: 02-03 Mayıs
Saat: 10:00
24. İnsan Kaynakları Zirvesi
Yer: Volkswagen Arena
Tarih: 02-03 Mayıs
Saat: 10:00
Microstrategy Sempozyumu
Yer: Shanri-La Otel
Tarih: 3 Mayıs
Saat: 09:00
Keşif Dünyası Bilim Atölyesi
Yer: Bursa Tüyap Fuar Merkezi
Tarih: 02-05 Mayıs
Saat: 10:00
Türkiye İnovasyon Haftası
Yer: İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 3-4 Mayıs
Saat: 10:00