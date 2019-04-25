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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

3. Doğrudan Satış Konferansı  Yer: Swissotel The Bosphorus Tarih: 25 Nisan Saat: 09:00  Gıda Kaybı ve Etiket Okuma Araştırması Basın Toplantısı  Yer: Point Hotel Taksim Tarih: 25 Nisan Saat: 09:00 Araştırmada Yenilikler Konferansı Yer:...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

3. Doğrudan Satış Konferansı 

Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 25 Nisan
Saat: 09:00 

Gıda Kaybı ve Etiket Okuma Araştırması Basın Toplantısı 

Yer: Point Hotel Taksim
Tarih: 25 Nisan
Saat: 09:00

Araştırmada Yenilikler Konferansı

Yer: Çırağan Sarayı 
Tarih: 25 Nisan
Saat: 09:30

Marketing Meetup 2019

Yer: Uniq İstanbul
Tarih: 25 Nisan
Saat: 10:00

ICSG İstanbul 2019

Yer: Haliç Kongre Merkezi
Tarih: 25 Nisan
Saat: 10:00 

ECE Türkiye Uluslararası Perakende Günü

Yer: Beşiktaş Four Seasons
Tarih: 25 Nisan
Saat: 10:00

Gurme 2019 Çukurova Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı 

Yer: Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 25 Nisan
Saat: 12:00 

İş’te Kadın İşte Kadın Zirvesi 

Yer: İZTO Konferans Salonu
Tarih: 25 Nisan
Saat: 12:30 

Yale - QuickLift Anlaşma Duyurusu

Yer: Intercity İstanbul Park
Tarih: 25 Nisan
Saat: 12.30  

TÜSİAD "Globalisation in Transition: Themes & Conclusions of Davos 2019"

Yer: TÜSİAD Genel Merkezi
Tarih: 25 Nisan
Saat: 14:00 

Atlas Global Üniforma Tanıtımı

Yer: Hyatt Centric
Tarih: 25 Nisan
Saat: 19.00 

TÜSİAD Uluslararası Vergi Konferansı: Uluslararası Vergilendirmede Güncel Gelişmeler

Yer: Tekfen Tower İstanbul
Tarih: 26 Nisan
Saat: 09:00

EASY Software AG Basın Toplantısı

Yer: Four Seasons Otel - Pre Function Salonu
Tarih: 26 Nisan
Saat: 10:00

Türkiye- Adıgey İş Forumu

Yer: River Plaza
Tarih: 26 Nisan
Saat: 14:30

"Tabandan Yukarıya Çevre Mücadeleleri ve Sürdürülebilirliğe Doğru Dönüşümler" Toplantısı

Yer: Studio-X İstanbul
Tarih: 26 Nisan
Saat: 16:30 

TÜRKKEP Blockchain Fikir Maratonu 

Yer: Yeditepe Üniversitesi Gelecek Merkezi Çadırı
Tarih: 27 Nisan
Saat: 09:00

Disiplinlerarası Yapay Zeka Çalışmaları Sempozyumu

Yer: Yeditepe Üniversitesi
Tarih: 27 Nisan
Saat: 09:00

TEV “Hukukçunun Eğitimi Toplumun Geleceği” Projesi Tanıtımı

Yer: Divan İstanbul City Hotel
Tarih: 29 Nisan
Saat: 10:00

Torunlar GYO - Hilton İmza Töreni 

Yer: Mall of İstanbul 
Tarih: 29 Nisan
Saat: 10:00

İTÜ Vodafone Future Lab Açılışı

Yer: İTÜ Ayazağa Kampüsü Bilgi Teknolojileri Merkezi
Tarih: 29 Nisan
Saat: 10:15 

BAGİDER Bebek Ürünleri Standartları Farkındalık Kampanyası Duyurusu

Yer: Point Otel Bosphorus
Tarih: 29 Nisan
Saat: 10:30 

Istrade 2019

Yer: Raffles Otel
Tarih: 29-30 Nisan
Saat: 10:00

Türkiye Sigorta Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yer: Sheraton Grand Ataşehir 
Tarih: 30 Nisan
Saat: 13:00 

HTC Vive ve HTC Vive Pro Lansmanı

Yer: Bahçeşehir Üniversitesi Galata Yerleşkesi
Tarih: 30 Nisan
Saat: 20:30 

İSO 14. Sanayi Kongresi

Yer: Haliç Kongre Merkezi
Tarih: 2 Mayıs
Saat: 10:00

Yıldız Teknopark StarsUp’19 

Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Tarih: 02-03 Mayıs
Saat: 10:00

24. İnsan Kaynakları Zirvesi 

Yer: Volkswagen Arena
Tarih: 02-03 Mayıs
Saat: 10:00 

Keşif Dünyası Bilim Atölyesi

Yer: Bursa Tüyap Fuar Merkezi
Tarih: 02-05 Mayıs
Saat: 10:00

Türkiye İnovasyon Haftası

Yer: İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 3-4 Mayıs
Saat: 10:00
 


 

 

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