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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı  Yer: CNR Expo Tarih: 23-27 Nisan Saat: 12:00 Otokar Basın Toplantısı Yer: Otokar Sakarya Fabrikası Tarih: 24 Nisan Saat: 08:45 TÜBİSAD “Türkiye’de E-Ticaret Pazar Büyüklüğü 2018”...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı 

Yer: CNR Expo
Tarih: 23-27 Nisan
Saat: 12:00

Otokar Basın Toplantısı

Yer: Otokar Sakarya Fabrikası
Tarih: 24 Nisan
Saat: 08:45

TÜBİSAD “Türkiye’de E-Ticaret Pazar Büyüklüğü 2018” Duyurusu

Yer: Radisson Blu Hotel Şişli /Terrace Meeting Room 1
Tarih: 24 Nisan
Saat: 09:30

CIES ‘’İyi Yönetişimi Yakalamak: Sivil Toplum ve Gençliğin Güçlendirilmesi’’ Projesi Basın Toplantısı

Yer: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü
Tarih: 24 Nisan
Saat: 10:00

İSO “Sigortacılık ve Riskleri Yönetebilmenin Sanayimiz ve Ekonomimiz Açısından Önemi” Toplantısı

Yer: İSO Meclis Toplantı Salonu
Tarih: 24 Nisan
Saat: 15:00

Aaon Hewitt En iyi İşyerleri Duyurusu

Yer: Boğaziçi Üniversitesi
Tarih: 24 Nisan
Saat: 16:00

İstanbul Ticaret Odası Çocuk Girişimciler Proje Tanıtımı

Yer: İTO Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi Binası
Tarih: 24 Nisan
Saat: 18:30

Gıda Kaybı ve Etiket Okuma Araştırması Basın Toplantısı 

Yer: Point Hotel Taksim
Tarih: 25 Nisan
Saat: 09:00

Marketing Meetup 2019

Yer: Uniq İstanbul
Tarih: 25 Nisan
Saat: 10:00

ICSG İstanbul 2019

Yer: Haliç Kongre Merkezi
Tarih: 25 Nisan
Saat: 10:00 

ECE Türkiye Uluslararası Perakende Günü

Yer: Beşiktaş Four Seasons
Tarih: 25 Nisan
Saat: 10:00

TÜSİAD Uluslararası Vergi Konferansı: Uluslararası Vergilendirmede Güncel Gelişmeler

Yer: Tekfen Tower İstanbul
Tarih: 26 Nisan
Saat: 09:00

EASY Software AG Basın Toplantısı

Yer: Four Seasons Otel - Pre Function Salonu
Tarih: 26 Nisan
Saat: 10:00

"Tabandan Yukarıya Çevre Mücadeleleri ve Sürdürülebilirliğe Doğru Dönüşümler" Toplantısı

Yer: Studio-X İstanbul
Tarih: 26 Nisan
Saat: 16:30 

Disiplinlerarası Yapay Zeka Çalışmaları Sempozyumu

Yer: Yeditepe Üniversitesi
Tarih: 27 Nisan
Saat: 09:00

İTÜ Vodafone Future Lab Açılışı

Yer: İTÜ Ayazağa Kampüsü Bilgi Teknolojileri Merkezi
Tarih: 29 Nisan
Saat: 10:15 

İSO 14. Sanayi Kongresi

Yer: Haliç Kongre Merkezi
Tarih: 2 Mayıs
Saat: 10:00

Yıldız Teknopark StarsUp’19 

Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Tarih: 02-03 Mayıs
Saat: 10:00

24. İnsan Kaynakları Zirvesi 

Yer: Volkswagen Arena
Tarih: 02-03 Mayıs
Saat: 10:00 

Türkiye İnovasyon Haftası

Yer: İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 3-4 Mayıs
Saat: 10:00
 

 

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