İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

BIOEXPO 2019 Yaşam Bilimleri Endüstrisi Fuarları
Yer: Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
Tarih: 17-19 Nisan
Saat: 10:00
Turkcell Müşteri Hizmetleri ve Deneyimi Zirvesi
Yer: Hilton Bosphorus Elmadağ
Tarih: 18 Nisan
Saat: 09:00
Elektrikli ve Hibrid Sürüş Haftası Etkinliği
Yer: Hilton İstanbul Bosphorus Şişli
Tarih: 18 Nisan
Saat: 09:30
MediaMarkt Türkiye Geleneksel Yıllık Değerlendirme Toplantısı
Yer: Bosphorus Lounge
Tarih: 18 Nisan
Saat: 10:00
Moda Tasarım Teknolojileri Beceri Yarışması Ödül Töreni
Yer: WOW Convention Center
Tarih: 18 Nisan
Saat: 18:30
Sompo Japan Sigorta'dan Yerküreye Saygı Projesi Basın Toplantısı
Yer: Çırağan Sarayı
Tarih: 19 Nisan
Saat: 10:00
Türkiye–Romanya İş ve Yatırım Forumu
Yer: Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel
Tarih: 19 Nisan
Saat: 12:30
Otokar Basın Toplantısı
Yer: Otokar Sakarya Fabrikası
Tarih: 24 Nisan
Saat: 08:45
TÜBİSAD “Türkiye’de E-Ticaret Pazar Büyüklüğü 2018” Duyurusu
Yer: Radisson Blu Hotel Şişli /Terrace Meeting Room 1
Tarih: 24 Nisan
Saat: 09:30
Marketing Meetup 2019
Yer: Uniq İstanbul
Tarih: 25 Nisan
Saat: 10:00
ICSG İstanbul 2019
Yer: Haliç Kongre Merkezi
Tarih: 25 Nisan
Saat: 10:00
Disiplinlerarası Yapay Zeka Çalışmaları Sempozyumu
Yer: Yeditepe Üniversitesi
Tarih: 27 Nisan
Saat: 09:00
Yıldız Teknopark StarsUp’19
Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Tarih: 02-03 Mayıs
Saat: 10:00