Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ekrem İmamoğlu mazbatasını almaya böyle gitti
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal etti
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal...
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
SİHA ilk test uçuşunu yaptı

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

BIOEXPO 2019 Yaşam Bilimleri Endüstrisi Fuarları  Yer: Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Tarih: 17-19 Nisan Saat: 10:00  Turkcell Müşteri Hizmetleri ve Deneyimi Zirvesi Yer: Hilton Bosphorus Elmadağ Tarih: 18 Nisan Saat: 09:00  Elektrikli...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

BIOEXPO 2019 Yaşam Bilimleri Endüstrisi Fuarları 

Yer: Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
Tarih: 17-19 Nisan
Saat: 10:00 

Turkcell Müşteri Hizmetleri ve Deneyimi Zirvesi

Yer: Hilton Bosphorus Elmadağ
Tarih: 18 Nisan
Saat: 09:00 

Elektrikli ve Hibrid Sürüş Haftası Etkinliği 

Yer: Hilton İstanbul Bosphorus Şişli
Tarih: 18 Nisan
Saat: 09:30

MediaMarkt Türkiye Geleneksel Yıllık Değerlendirme Toplantısı 

Yer: Bosphorus Lounge
Tarih: 18 Nisan
Saat: 10:00

Moda Tasarım Teknolojileri Beceri Yarışması Ödül Töreni 

Yer: WOW Convention Center
Tarih: 18 Nisan
Saat: 18:30

Sompo Japan Sigorta'dan Yerküreye Saygı Projesi Basın Toplantısı

Yer: Çırağan Sarayı
Tarih: 19 Nisan
Saat: 10:00

Türkiye–Romanya İş ve Yatırım Forumu 

Yer: Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel
Tarih: 19 Nisan
Saat: 12:30

Otokar Basın Toplantısı

Yer: Otokar Sakarya Fabrikası
Tarih: 24 Nisan
Saat: 08:45

TÜBİSAD “Türkiye’de E-Ticaret Pazar Büyüklüğü 2018” Duyurusu

Yer: Radisson Blu Hotel Şişli /Terrace Meeting Room 1
Tarih: 24 Nisan
Saat: 09:30

Marketing Meetup 2019

Yer: Uniq İstanbul
Tarih: 25 Nisan
Saat: 10:00

ICSG İstanbul 2019

Yer: Haliç Kongre Merkezi
Tarih: 25 Nisan
Saat: 10:00 

Disiplinlerarası Yapay Zeka Çalışmaları Sempozyumu

Yer: Yeditepe Üniversitesi
Tarih: 27 Nisan
Saat: 09:00

Yıldız Teknopark StarsUp’19 

Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Tarih: 02-03 Mayıs
Saat: 10:00

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328