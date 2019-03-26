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İsrail: Hamas'ın istihbarat merkezini vurduk
İsrail: Hamas'ın istihbarat merkezini vurduk
Cumhur İttifakı Yenikapı Mitingi'nden Canlı yayın
http://www.aydinses.com/aydinses-tv-video,1094.html
Çin’de silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü
Silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü
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İznik'te sazlık alanda yangın çıktı

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Madencilik, UMREK ve Finansman Toplantısı Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Tarih: 26 Mart Saat: 09:00 CDP İklim Değişikliği Konferansı Yer: Zorlu PSM Meydan Fuaye Tarih: 27 Mart Saat: 13:30 6. İstanbul Perspektifleri Söyleşi Serisi...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Madencilik, UMREK ve Finansman Toplantısı

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent
Tarih: 26 Mart
Saat: 09:00

CDP İklim Değişikliği Konferansı

Yer: Zorlu PSM Meydan Fuaye
Tarih: 27 Mart
Saat: 13:30

6. İstanbul Perspektifleri Söyleşi Serisi "Kent, Kadınlar, Özgürlük"

Yer: Sabancı Üniversitesi Minevra Palas
Tarih: 28 Mart
Saat: 17:00

Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 29 Mart – 1 Nisan
Saat: 10:00

Cemre Çarşısı Açılışı

Yer: Ataşehir Grand Sheraton Hotel
Tarih: 29 Mart
Saat: 10:00

7. ACE of M.I.C.E. Awards

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 3 Nisan
Saat: 18:00

Anadolu Sigorta “Bir Usta Bin Usta” Projesi 10. Yıl Galası

Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi
Tarih: 4 Nisan
Saat: 18:30 

IoT EurAsia Zirvesi’nde 

Yer: Hilton Bosphorus
Tarih: 9 Nisan
Saat: 10:00

İşveren Markası Zirvesi

Yer: Wyndham Grand Levent
Tarih: 11 Nisan
Saat: 08:30

Çağrı Merkezleri Derneği Basın Toplantısı

Yer: Raffles İstanbul
Tarih: 11 Nisan
Saat: 09:30

WpFest 

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall
Tarih: 11 Nisan
Saat: 18:00

Marketing Meetup 2019

Yer: Uniq İstanbul
Tarih: 25 Nisan
Saat: 10:00

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