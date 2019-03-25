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İznik'te sazlık alanda yangın çıktı
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı
Cumhur İttifakı Yenikapı Mitingi'nden Canlı yayın
http://www.aydinses.com/aydinses-tv-video,1094.html
Bakan Soylu Eyüpsultan'da Lahana Şöleni'nde konuştu
Yağlıdere Parkı'ndaki Lahana Şöleni siyasi...
CUMHUR İTTİFAKI MİTİNGİ İÇİN YENİKAPI'DA TOPLANMALAR BAŞLADI
Yenikapı'da Cumhur İttifakı Miting hareketliliği

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Birleşmiş Markalar Derneği Gençlik Zirvesi Yer: Grand Pera Emek Sahnesi  Tarih: 25 Mart Saat: 09:00 Madencilik, UMREK ve Finansman Toplantısı Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Tarih: 26 Mart Saat: 09:00 Dünya Değirmen Makineleri...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Birleşmiş Markalar Derneği Gençlik Zirvesi

Yer: Grand Pera Emek Sahnesi 
Tarih: 25 Mart
Saat: 09:00

Madencilik, UMREK ve Finansman Toplantısı

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent
Tarih: 26 Mart
Saat: 09:00

Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 29 Mart – 1 Nisan
Saat: 10:00

7. ACE of M.I.C.E. Awards

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 3 Nisan
Saat: 18:00

IoT EurAsia Zirvesi’nde 

Yer: Hilton Bosphorus
Tarih: 9 Nisan
Saat: 10:00

Çağrı Merkezleri Derneği Basın Toplantısı

Yer: Raffles İstanbul
Tarih: 11 Nisan
Saat: 09:30

WpFest 

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall
Tarih: 11 Nisan
Saat: 18:00

Marketing Meetup 2019

Yer: Uniq İstanbul
Tarih: 25 Nisan
Saat: 10:00

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