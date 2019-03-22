İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Istanbul Jewelry Show
Yer: CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 21-24 Mart
Saat: 11:00
Kadir Has Ödülleri
Yer: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü
Tarih: 22 Mart
Saat: 09:30
TÜSİAD “Kurallara Dayalı Liberal Uluslararası Düzenin Geleceği”
Yer: TÜSİAD Konferans Salonu
Tarih: 22 Mart
Saat: 14:00
İstanbul Oyuncak Fuarı
Yer : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih : 22-25 Mart
Saat : 10:00
Proses Emniyeti Sempozyumu
Yer: Fairmont Quasar
Tarih: 22 Mart
Saat: 09:30
13.Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi
Yer: Hilton convention Center
Tarih: 23-24 Mart
Saat: 10:00
Birleşmiş Markalar Derneği Gençlik Zirvesi
Yer: Grand Pera Emek Sahnesi
Tarih: 25 Mart
Saat: 09:00
Madencilik, UMREK ve Finansman Toplantısı
Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent
Tarih: 26 Mart
Saat: 09:00
Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 29 Mart – 1 Nisan
Saat: 10:00
7. ACE of M.I.C.E. Awards
Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 3 Nisan
Saat: 18:00
IoT EurAsia Zirvesi’nde
Yer: Hilton Bosphorus
Tarih: 9 Nisan
Saat: 10:00
Çağrı Merkezleri Derneği Basın Toplantısı
Yer: Raffles İstanbul
Tarih: 11 Nisan
Saat: 09:30
WpFest
Yer: Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall
Tarih: 11 Nisan
Saat: 18:00
Marketing Meetup 2019
Yer: Uniq İstanbul
Tarih: 25 Nisan
Saat: 10:00