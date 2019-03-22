Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak seçecek
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak...
İstanbul'da 114 kişi hakkında FETÖ'den yakalama kararı, avukatlarda var
İstanbul'da flaş FETÖ operasyonu, avukatlarda...
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters İstanbul'a geldi
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters...
Bakan Soylu: Doğu'da Kayyum belediyeleri alacağız
Bakan Soylu: Doğu'da Kayyum belediyeleri...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Istanbul Jewelry Show  Yer: CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi Tarih: 21-24 Mart Saat: 11:00 Kadir Has Ödülleri Yer: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü Tarih: 22 Mart Saat: 09:30 TÜSİAD “Kurallara Dayalı Liberal Uluslararası Düzenin...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Istanbul Jewelry Show 

Yer: CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 21-24 Mart
Saat: 11:00

Kadir Has Ödülleri

Yer: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü
Tarih: 22 Mart
Saat: 09:30

TÜSİAD “Kurallara Dayalı Liberal Uluslararası Düzenin Geleceği”

Yer: TÜSİAD Konferans Salonu
Tarih: 22 Mart
Saat: 14:00

İstanbul Oyuncak Fuarı

Yer    : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih  : 22-25 Mart
Saat   : 10:00

Proses Emniyeti Sempozyumu 

Yer: Fairmont Quasar 
Tarih: 22 Mart
Saat: 09:30

13.Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi 

Yer: Hilton convention Center
Tarih: 23-24 Mart
Saat: 10:00

Birleşmiş Markalar Derneği Gençlik Zirvesi

Yer: Grand Pera Emek Sahnesi 
Tarih: 25 Mart
Saat: 09:00

Madencilik, UMREK ve Finansman Toplantısı

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent
Tarih: 26 Mart
Saat: 09:00

Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 29 Mart – 1 Nisan
Saat: 10:00

7. ACE of M.I.C.E. Awards

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 3 Nisan
Saat: 18:00

IoT EurAsia Zirvesi’nde 

Yer: Hilton Bosphorus
Tarih: 9 Nisan
Saat: 10:00

Çağrı Merkezleri Derneği Basın Toplantısı

Yer: Raffles İstanbul
Tarih: 11 Nisan
Saat: 09:30

WpFest 

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall
Tarih: 11 Nisan
Saat: 18:00

Marketing Meetup 2019

Yer: Uniq İstanbul
Tarih: 25 Nisan
Saat: 10:00


 


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328