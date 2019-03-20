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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İTO - Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi - BTM Sahne XL etkinliği Yer: BTM Binası Tarih: 20 Mart Saat: 09:00 İFMİB Basın Toplantısı Yer. Intercontinental Hotel – Taksim  Tarih: 20 Mart Saat: 09:30 TOGEM-DER Cemre Çarşısı Proje...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İTO - Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi - BTM Sahne XL etkinliği

Yer: BTM Binası
Tarih: 20 Mart
Saat: 09:00

İFMİB Basın Toplantısı

Yer. Intercontinental Hotel – Taksim 
Tarih: 20 Mart
Saat: 09:30

TOGEM-DER Cemre Çarşısı Proje Tanıtımı

Yer: Atölyeler Caddesi No:5/3, Üsküdar
Tarih: 20 Mart
Saat: 10:30

WLTP Devreye Alma – Emisyon Test Laboratuvarı Modernizasyonu Projesi Tanıtımı

Yer: İTÜ Ayazağa Yerleşkesi, İTÜ Otomotiv Labaratuvarı
Tarih: 20 Mart
Saat: 14:00

Türkiye Otelciler Biriği 23. Genel Kurulu

Yer: Hilton İstanbul Bosphorus Hotel
Tarih: 21 Mart
Saat: 10:00

Mercedes-Benz presents Özgür Masur

Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi
Tarih: 21 Mart
Saat: 19:30

TÜSİAD “Kurallara Dayalı Liberal Uluslararası Düzenin Geleceği”

Yer: TÜSİAD Konferans Salonu
Tarih: 22 Mart
Saat: 14:00

İstanbul Oyuncak Fuarı

Yer    : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih  : 22-25 Mart
Saat   : 10:00

Kadir Has Ödülleri

Yer: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü
Tarih: 22 Mart
Saat: 09:30

Proses Emniyeti Sempozyumu 

Yer: Fairmont Quasar 
Tarih: 22 Mart
Saat: 09:30

13.Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi 

Yer: Hilton convention Center
Tarih: 23-24 Mart
Saat: 10:00

Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 29 Mart – 1 Nisan
Saat: 10:00

7. ACE of M.I.C.E. Awards

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 3 Nisan
Saat: 18:00

IoT EurAsia Zirvesi

Yer: Hilton Bosphorus
Tarih: 9 Nisan
Saat: 10:00

Marketing Meetup 2019

Yer: Uniq İstanbul
Tarih: 25 Nisan
Saat: 10:00


 


 

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