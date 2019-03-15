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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

25. Uluslararası WIN EURASIA 2018 Yer    : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi Tarih  : 15-18 Mart Saat   : 10:00 TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Günü  Yer: Yeditepe Üniversitesi Tarih: 16 Mart Saat: 09:00 Kaos Ortamında Geleceğe...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

25. Uluslararası WIN EURASIA 2018

Yer    : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih  : 15-18 Mart
Saat   : 10:00

TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Günü 

Yer: Yeditepe Üniversitesi
Tarih: 16 Mart
Saat: 09:00

Kaos Ortamında Geleceğe Hazırlanmak Paneli 

Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü
Tarih: 16 Mart
Saat: 10:30

Teknolojide Kadın Derneği Açılış ve Basın Lansmanı

Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 19 Mart
Saat: 08:30

İKMİB Basın Toplantısı

Yer: Four Seasons Hotel 
Tarih: 19 Mart
Saat: 09:30

Automechanika İstanbul

Yer: Swiss Otel The Bosphorus
Tarih: 19 Mart
Saat: 09:30

SKD Türkiye Genel Kurul Toplantısı 

Yer: Garanti Bankası Genel Müdürlük Konferans Salonu
Tarih: 19 Mart
Saat: 13:30

İFMİB Basın Toplantısı

Yer. Intercontinental Hotel – Taksim 
Tarih: 20 Mart
Saat: 09:30

WLTP Devreye Alma – Emisyon Test Laboratuvarı Modernizasyonu Projesi Tanıtımı

Yer: İTÜ Ayazağa Yerleşkesi, İTÜ Otomotiv Labaratuvarı
Tarih: 20 Mart
Saat: 14:00

Mercedes-Benz presents Özgür Masur

Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi
Tarih: 21 Mart
Saat: 19:30

TÜSİAD “Kurallara Dayalı Liberal Uluslararası Düzenin Geleceği”

Yer: TÜSİAD Konferans Salonu
Tarih: 22 Mart
Saat: 14:00

İstanbul Oyuncak Fuarı

Yer    : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih  : 22-25 Mart
Saat   : 10:00

Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 29 Mart – 1 Nisan
Saat: 10:00

7. ACE of M.I.C.E. Awards

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 3 Nisan
Saat: 18:00

IoT EurAsia Zirvesi’nde 

Yer: Hilton Bosphorus
Tarih: 9 Nisan
Saat: 10:00

Marketing Meetup 2019

Yer: Uniq İstanbul
Tarih: 25 Nisan
Saat: 10:00


 


 

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