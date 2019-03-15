İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

25. Uluslararası WIN EURASIA 2018
Yer : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih : 15-18 Mart
Saat : 10:00
TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Günü
Yer: Yeditepe Üniversitesi
Tarih: 16 Mart
Saat: 09:00
Kaos Ortamında Geleceğe Hazırlanmak Paneli
Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü
Tarih: 16 Mart
Saat: 10:30
Teknolojide Kadın Derneği Açılış ve Basın Lansmanı
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 19 Mart
Saat: 08:30
İKMİB Basın Toplantısı
Yer: Four Seasons Hotel
Tarih: 19 Mart
Saat: 09:30
Automechanika İstanbul
Yer: Swiss Otel The Bosphorus
Tarih: 19 Mart
Saat: 09:30
SKD Türkiye Genel Kurul Toplantısı
Yer: Garanti Bankası Genel Müdürlük Konferans Salonu
Tarih: 19 Mart
Saat: 13:30
İFMİB Basın Toplantısı
Yer. Intercontinental Hotel – Taksim
Tarih: 20 Mart
Saat: 09:30
WLTP Devreye Alma – Emisyon Test Laboratuvarı Modernizasyonu Projesi Tanıtımı
Yer: İTÜ Ayazağa Yerleşkesi, İTÜ Otomotiv Labaratuvarı
Tarih: 20 Mart
Saat: 14:00
Mercedes-Benz presents Özgür Masur
Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi
Tarih: 21 Mart
Saat: 19:30
TÜSİAD “Kurallara Dayalı Liberal Uluslararası Düzenin Geleceği”
Yer: TÜSİAD Konferans Salonu
Tarih: 22 Mart
Saat: 14:00
İstanbul Oyuncak Fuarı
Yer : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih : 22-25 Mart
Saat : 10:00
Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 29 Mart – 1 Nisan
Saat: 10:00
7. ACE of M.I.C.E. Awards
Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 3 Nisan
Saat: 18:00
IoT EurAsia Zirvesi’nde
Yer: Hilton Bosphorus
Tarih: 9 Nisan
Saat: 10:00
Marketing Meetup 2019
Yer: Uniq İstanbul
Tarih: 25 Nisan
Saat: 10:00