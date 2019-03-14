Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar 5.46, euro 6.19 ve sterlin 7.25 lirada
Dolar 5.46, euro 6.19 ve...
THY'nin Brüksel'den İstanbul'a gelen uçağı acil durum deklere etti
THY uçağı acil durum deklere...
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği raporu açıklandı
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği...
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Türkiye Yapay Zeka Zirvesi  Yer: Uniq İstanbul Tarih: 14 Mart Saat: 08:30 İDDMİB Basın Toplantısı Yer: Feriye Palace Tarih: 14 Mart Saat: 10:00 İKV "Diplomaside Kadın" Paneli Yer: TOBB Plaza Tarih: 14 Mart Saat: 10:00 25....

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Türkiye Yapay Zeka Zirvesi 

Yer: Uniq İstanbul
Tarih: 14 Mart
Saat: 08:30

İDDMİB Basın Toplantısı

Yer: Feriye Palace
Tarih: 14 Mart
Saat: 10:00

İKV "Diplomaside Kadın" Paneli

Yer: TOBB Plaza
Tarih: 14 Mart
Saat: 10:00

25. Uluslararası WIN EURASIA 2018

Yer    : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih  : 15-18 Mart
Saat   : 10:00

TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Günü 

Yer: Yeditepe Üniversitesi
Tarih: 16 Mart
Saat: 09:00

Teknolojide Kadın Derneği Açılış ve Basın Lansmanı

Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 19 Mart
Saat: 08:30

İKMİB Basın Toplantısı

Yer: Four Seasons Hotel 
Tarih: 19 Mart
Saat: 09:30

Automechanika İstanbul

Yer: Swiss Otel The Bosphorus
Tarih: 19 Mart
Saat: 09:30

TÜSİAD “Kurallara Dayalı Liberal Uluslararası Düzenin Geleceği”

Yer: TÜSİAD Konferans Salonu
Tarih: 22 Mart
Saat: 14:00

İstanbul Oyuncak Fuarı

Yer    : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih  : 22-25 Mart
Saat   : 10:00

Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 29 Mart – 1 Nisan
Saat: 10:00

7. ACE of M.I.C.E. Awards

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 3 Nisan
Saat: 18:00

IoT EurAsia Zirvesi

Yer: Hilton Bosphorus
Tarih: 9 Nisan
Saat: 10:00

 


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328